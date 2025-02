Hajnal Éva: áthúzva

megsemmisítés;vers;

2025-02-22 14:35:00 CET

-h-a--úgy--k-e-z-d-ő-d-n-e--ez--a-v-e-r-s-e-m-

-h-o-gy--e-gy-b-ő-l--á-t-h-ú-z-n-á-m--a-z--e-l-s-ő--k-é-t--s-o-r-t-

vagy ha átsétálnék a versen sáros cipővel

vagy átrobognék egy teherautóval rajta

hát akkor is csak foszlányok maradnának

jó esetben

esetleg belekeveredne egy légy a sorok közé

ne gondold hogy az a lusta őszi amelyik már mozdulni is képtelen

hanem egy virgonc tavaszi újszülött

amelyik előzőleg megjárta az összes ínyencséget a fű között

bűzlene tőle a vers

muszáj lenne törölni az egészet és utána alaposan kezet mosni



és ha épp aznap sütnék rétest

finom túrós rétest sok mazsolával

és a kézzel nyújtott tésztába keverném a verssorokat

biztos még ropogósabb lenne amikor kisül

ám akkor is eltűnnének a sorok

nem csak az első két sor hanem az egész vers

mert megennénk



nos

ha mindezeket megtenném a versemmel

elképzelhető hogy felkelteném az érdeklődésedet

hovatovább

esetleg annak is utánanéznél ki vagyok én

elkezdenélek érdekelni

talán csak azért hogy megtudd

ki ez a félkegyelmű aki így hívja fel magára a figyelmedet

vagy mert tetszene ez a furaság

és ezért szeretnéd tudni ki vagyok



szóval

ha áthúznám a kezdősorokat

voltaképpen eltörölném megsemmisíteném visszavonnám

hatályon kívül helyezném azokat

mintha soha nem is léteztek volna

így fejezném ki

hogy a szövegrész nem érvényes

hogy azt végleg elutasítom



marha pocsék megsemmisítve lenni

az első két sor

marad