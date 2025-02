- Hadházy Ákos: Meg kell változtatni a játékszabályokat, hogy nyerhessen az ellenzék

választás;ellenzék;Rákosrendező;Hadházy Ákos;mini-Dubaj;

2025-02-07 05:50:00 CET

Nem tartom lehetetlennek, hogy ez a mini-Dubaj ügy egy szimpla, hatalmas pénzmosási ügylet. Rengeteg magánrepülőgép ment ki Dubajba, amelyekre óriási bőröndök is felférhetnek, és ezekben rengeteg pénzt lehet utaztatni. Lehet, hogy esetleg létezik egy ilyen őrült befektetői szándék, de ezt nem tudom biztosan – jelentette ki a Népszava Törésvonal című műsorában Zugló független országgyűlési képviselője,

Azt, hogy a szerződés alapján pénzmosásról lehet szó, a Népszava írta meg először, Hadházy Ákos pedig – akivel még azelőtt ültünk le beszélgetni, hogy kiderült volna, a magyar állam zöld jelzést ad Budapest elővásárlási jogának – a beruházással kapcsolatban megjegyezte, ő még élt a szocializmusban, így tudja, hogy ha a valamit a hatalom nagyon mond, hogy nem lesz, akkor az ugye lesz. Ezzel az építési és közlekedési miniszter, Lázár János nyilatkozatára célzott, amely szerint nem támogatja felhőkarcolók építését a Rákosrendezőn. (Az interjú azt megelőzően készült, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely bejelentette: a kormány elfogadja a főváros elővásárlási szándékát a területre, és így kihátrál a projekt mögül.)

A képviselő azt sem tartja kizártnak, hogy csupán egy kommunikációs trükköt látunk: „Mondanak valami agyon meredeket, és akkor örül majd a polgár, hogyha nem ötszáz méterre építkeznek, hanem csak háromszáz méteres szintig. Ezt nagyon sokszor be is veszi az ellenzéki társadalom.” Hadházy Ákos szerint egy átgondolt, konszenzusos alapú megoldást kellene választani. Az esetleges ellenállásról szólva jelezte, el lehet érni eredményeket a jelenlegi hatalommal szemben is, még akkor is, ha ezt a magyarok – így az ellenzékiek többsége – vitatják. Éppen ezért kiemelte, hogy szükséges megváltoztatni a játékszabályokat, de erre szerinte nem mutatkozik különösebb hajlandóság az ellenzéki politikusok körében.

Arra a felvetésre, hogy akkor miért indult el a parlamenti választáson, a képviselő azt felelte, kizárólag a játékszabályok megváltoztatása miatt tette. Elismerte ugyanakkor, hogy ezt egyelőre nem sikerült elérnie, ám úgy gondolja, értékes politikusi–képviselői munkát tudott letenni az asztalra. Kiemelte, hogy nem kívánja eltolni magától a felelősséget, ugyanakkor sokkal inkább hibáztatja a jelenlegi ellenzéket, amely „minden további nélkül bement ebbe az illegitim parlamentbe (…) felvette az egymilliós plusz fizetéseket, mert eljátszott egy bizottsági elnöki vagy frakcióvezetői, frakcióvezető-helyettesi pozíciót”.

Hadházy Ákos lehangolónak tartja, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is kijelentette, elfogadja a játékszabályokat, kevésnek véli, hogy Magyar Péter szerint „mindenki szavazzon rá és akkor nyerni fogunk, és nem kell semmi mást csinálni”. Mindenkit arra kér, keressen rá a Grúziában tartott 2024-es parlamenti választásra, és látni fog videókat, ahogy tömködik be a hamis szavazatokat az urnákba a kamerák előtt. Ott is tudta a hatalom, hogyan kell elcsalni a választást, s utána is lehet hőbörögni, de ez már a veszett fejsze nyele – fűzte hozzá.