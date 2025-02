Ukrajna;Kocsis Máté;kompromittálás;

2025-02-07 06:00:00 CET

Kedves Kirillo Budanov, Vaszil Maljuk, Oleh Ivascsenko tábornok urak! Elnézést, hogy így, együtt szólítom meg Önöket, nem tudom, hogy az ideiglenesen Magyarországon állomásozó Orbán-kormány Nyugat és Ukrajna elleni destabilizáló tevékenysége az ukrán katonai hírszerzésre, belbiztonságra, vagy polgári hírszerzéshez tartozik-e. Szintén elnézést kérek a cím miatt, ukránul sem tudok, jobb híján csak google-val fordítottam le az üzenetet, miszerint: "mi ingyen megírjuk". Kérem, ne dőljenek be az itteni Kreml-fiókszervezet frakcióvezető, bizonyos Kocsis Máté dezinformációjának, hogy a magyar demokratikus sajtóban fizetni kellene az újságíróknak, hogy egy cikk megszülethessen. Eddig is bárki fordulhatott a sajtóhoz, ha a sztori megállt a lábán, bizonyítható volt, akkor az megjelent. Sokszor még a kávét is mi fizettük. Nem diszkriminálunk senkit. És ez - természetesen a példa kedvéért - vonatkozik az ukrán katonai hírszerzésre is.

Budanov tábornok úrnak a figyelmébe ajánlanám, hogy elég sok minden összeköt minket. Ne zavarja meg, hogy a tábornok úr Kijevben született és egy mukkot sem beszél magyarul. Biztosíthatom róla, hogy egynémely orosz kollaboráns fideszeshez képest még Budanov úr is magyarabbnak tűnik. Ahogy a fél ország bármikor boldogan lecserélné Orbán Balázst vagy Szijjártó Pétert mondjuk Vitalij Klicskóra.

Maguknak is volt egy hazaárulójuk, az arany vécékefés Janukovics. Az ország jobbik, hazájához hű része talán maguknál is éveken át azt találgatta, hogy az elnöküket hol, mikor és mennyiért vette meg kilóra Vlagyimir Putyin? A felcsúti Janukovicsról a tábornok úréknak gyaníthatóan nálunk pontosabb és jobban dokumentált ismeretei lehetnek.

Szóval, ha Kocsis Máté kivételesen nem mindenben hazudott és Önök tényleg tájékoztatni kívánják erről a magyar hazafiakat, hát hajrá. Lóvé nem kell, viszont kézzelfogható, bíróság előtt is felmutatható dokumentumok annál inkább. Ezeket több forrásból ellenőrizzük, de az ügymenetet nyilván ismerik. Hajrá Magyarország, Szláva Ukraine!