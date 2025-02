- Hadházy Ákos szerint Papcsák Ferenc cége semmit sem csinál az Uzsokiban, csak kapuőrként beáll a betegek elé

egészségügy;Papcsák Ferenc;Hadházy Ákos;Uzsoki Utcai Kórház;

2025-02-06 16:54:00 CET

„Itt a bizonyíték: Papcsák Ferenc cége semmit nem csinál, csak közvetítőként húzza le a fizetős betegeket az Uzsokiban” – írta egy szerdai Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos.

Mint arról korábban mi is hírt adtunk, a független országgyűlési képviselő arra jutott, hogy az intézményben működik egy fizetős „VIP-részleg”, ahol pénz ellenében soron kívüli ellátáshoz lehet jutni. Ebben a rendszerben közvetítőként működik közre a korábbi fideszes országgyűlési képviselő, Papcsák Ferenc tulajdonában álló Magyar Egészségügyi Szolgáltatóház Kft. A cég a betegek és a kórház közé ékelődve szedi be a VIP-ellátás díját, a befolyt összeg egy részét megtartja, a fennmaradó hányadot pedig átadja az intézménynek. Egy konkrét esetben egy betegnek az állami ellátásban 2027-re adtak volna időpontot egy térdműtétre, ám orvosa a VIP-részlegre irányította, ahol egymillió forintért néhány héten belül elvégezték volna a beavatkozást.

Hadházy Ákos most ezeket a szerződéseket kérte ki. A konstrukció – elmondása szerint – teljesen klasszikus: a Szolgáltatóház Kft. valójában semmilyen tényleges tevékenységet nem végez, mindössze kapuőrként áll be a beteg és a kórház közé. Bérelnek egy kis szobát az épületben, oda irányítják a betegeket, ahol beszedik tőlük a pénzt, ennek egy részét megtartják, a többit továbbítják az intézménynek. A képviselő hozzátette, nem külföldieknek tartják fenn ezt az ellátást, hanem azon magyar betegeknek, akik nem akarnak éveket várni egy-egy műtétre, és ezért hajlandók fizetni.

A szerződésből kiderül, hogy ellentétben a szóban adott tájékoztatással, szó sincs szabadidejükben dolgozó orvosokról: a VIP-osztályon is mindenki egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozik. Az azonban nem derül ki, hogyan fizetik az orvosokat és a szakszemélyzetet; Hadházy Ákos feltételezése szerint a fizetős vizsgálatokat és beavatkozásokat rendes munkaidejük terhére végzik, így a tb-s betegeknek hosszabb ideig kell várniuk. Egy CT- vagy laborvizsgálat esetében szintén nehéz elképzelni, miként különítik el a VIP-pácienseket a „mezei” betegektől – tette hozzá.

Hadházy Ákos az árlista egy részét is ismertette: például egy kardiológiai kivizsgálás 120 ezer forintba, míg egy térd- vagy csípőprotézis 2,4 millió forintba kerül. „Igazán felháborító, hogy onkológiai műtétek is szerepelnek a listán, vagyis a rákos betegek közt is képesek különbséget tenni, és előre venni azokat, akik tudnak fizetni. Mert aki nem tud, az annyit is ér, ugye...” – zárta gondolatait a képviselő.