- Szigorítanák Svédországban a fegyvertartást az örebói vérengzés miatt

Svédország;lövöldözés;fegyvertartás;

2025-02-07 18:27:00 CET

Svédország jobboldali kormánya pénteken bejelentette, hogy szigorítani kívánja az ország fegyvertartási szabályait, miután az örebroi Campus Risbergska iskolában elkövetett, eddigi leghalálosabb tömeges lövöldözés megrázta az országot – írja a Reuters.

A támadó egy felnőttképzési központban nyitott tüzet, és a jelek szerint több, olyan fegyvert használt, amelyre engedélye volt.

Mint arról korábban hírt adtunk, kedden tíz embert lőttek agyon az örebroi intézményben, mielőtt a feltételezett elkövető – a svéd média által Rickard Anderssonként azonosított férfi – maga ellen fordította fegyverét. A rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra az áldozatok és a sérültek nevét, de úgy tudni, köztük Szíriából menekült keresztények is vannak. Az áldozatok azonosítása várhatóan pénteken zárul le. A hatóságok eddig nem találtak arra utaló bizonyítékot, hogy a támadást ideológiai indíttatású lett volna.

A svéd kormány megállapodást kötött a parlamenti szélsőjobboldallal a fegyvertörvények szigorításáról. Ennek részeként alaposabb ellenőrzések alá vetnék a fegyvertartási kérelmeket, illetve korlátoznák bizonyos félautomata fegyverek használatát. „A hét eleji örebói lövöldözés fényében úgy gondoljuk, hogy a szabályozás szigorítása és az ilyen fegyverek betiltása a helyes megoldás” – fogalmazott Gunnar Strömmer igazságügyi miniszter. Kifejtette, hogy bár még nem tisztázott, pontosan milyen fegyvertípust vetettek be a támadás során, az AR-15 típusú félautomata puskák betiltása megelőző lépés lehetne. „Tudjuk, hogy ez a fegyver néhány átalakítással rendkívül veszélyessé válhat, ráadásul külföldön is használták már tömeges lövöldözések során” – tette hozzá. Az AR-15-ös puskát 2023 óta engedélyezik vadászati célra, azóta mintegy 3500 ilyen fegyverre adtak ki engedélyt Svédországban.

„Biztosítanunk kell, hogy Svédországban csak a megfelelő emberek tarthassanak fegyvert” – jelentette ki Ulf Kristersson miniszterelnök Lettországban tett látogatásakor. A legnagyobb ellenzéki erő, a szociáldemokraták üdvözölték a kormány szándékát, ám szélesebb körű átvilágítást és ellenőrzést követeltek.

A tragédia a svéd iskolák biztonságára is ráirányította a figyelmet. Svédországban ugyanis sok más országgal ellentétben a közoktatási intézmények általában félig nyilvános terek, és ritkán ellenőrzik, ki léphet be az épületbe. A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottnak – akit hivatalosan még nem neveztek meg – négy puskára volt engedélye. A nyomozók hármat megtaláltak holtteste közelében, tíz üres tár és jelentős mennyiségű fel nem használt lőszer társaságában. Azt is vizsgálják, hogy a férfi korábban az intézmény diákja volt-e. A Campus Risbergskán mintegy 2700 hallgató vesz részt különféle kurzusokon, közülük 800-an bevándorlók számára létrehozott oktatási programokon – közölte a helyi önkormányzat.

Noha európai összehasonlításban Svédországban magasnak számít a fegyvertartás aránya, még mindig jóval elmarad az Egyesült Államokétól. A The Small Arms Survey svájci székhelyű kutatóintézet 2017-es adatai szerint körülbelül 2,3 millió fegyver van civil kézben, ami 100 lakosra vetítve 23 fegyvert jelent. Ez az arány az Egyesült Államokban 120, míg Nagy-Britanniában 4,6. A bűnözői bandák által elkövetett támadások, valamint a mostani tragédia azonban rávilágított az illegális kézifegyverek magas számára is.