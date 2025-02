- Tizennégy év alatt 666 ezer dollárt kapott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem az amerikai védelmi minisztériumtól

támogatás;Pentagon;Pázmány Péter Katolikus Egyetem;

2025-02-08 19:09:00 CET

Négy pályázatban összesen 816 990 dollár értékű támogatást nyert a Pázmány Péter Katolikus Egyetem az Egyesült Államok védelmi minisztériumától – derül ki az amerikai kormányzati portál, a USASpending által közzétett adatokból. Az Orbán-kormányhoz elég közel álló felsőoktatási intézmény támogatására a Magyar Hang hívta fel a figyelmet. Hivatalosan kutatási célokról van szó, a USASpending adatai szerint a Pentagon eddig tíz részletben utalt, először 2009 októberében 30 ezer dollárt, a legutóbb pedig 2021 júniusában 183 594-et, azaz eddig összesen 666 990 dollárról van szó. Ez átszámítva mostani árfolyamon 261-262 millió forintot jelent.

A négy PPKE-s pályázat alapjául szolgáló programból az első 2007 március 20-án kezdődött és 2010. január 31-én zárult le, az utolsót 2019. január 25-én indították el, hogy 2023. április 24-én érjen véget. Két pályázat kiloprocesszorok algoritmusainak a kutatásáról, egy másik a zaj hallás általi feldolgozásának a kutatásáról szól, a fennmaradónak pedig az egyszerűség kedvéért csak az angol címét írjuk ide: Cellular sensory wave computing via emerging attractors biomimetic architectures for nano- and giga-scale systems.

A PPKE BTK egykori dékánja, Maróth Miklós fia, Maróth Gáspár 2022-ben a HM védelempolitikáért és a védelmi fejlesztésekért felelős államtitkára volt, amely után a német hadiipari cég, a Rheinmetall AG kelet-európai koordinációs igazgatójává avanzsált. Egy messzire visszhangzó interjúban ő nevezte hisztériának Finnország és Svédország NATO-csatlakozási szándékát az orosz-ukrán háború kitörése után.