- Beszélt Putyinnal az amerikai elnök

2025-02-10 20:09:00 CET

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban számolt be Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetéséről. Arról azonban nem tett említést, mikor került sor erre. Az orosz elnöki hivatal nem cáfolta és nem is erősítette meg Trump állítását. A Trumppal készült interjú az Air Force One elnöki repülőgép fedélzetén készült. Az amerikai elnök nemrég feltűnően kitérő választ adott arra a kérdésre, beszélt-e már Putyinnal telefonon január 20-i hivatalba lépése óta.

Az amerikai elnök visszavonta Joe Biden korábbi elnök titkosszolgálati átvilágítási státuszát, amelynek köszönhetően a hivatalból leköszönése után is hozzáférhetett az amerikai titkosszolgálatok aktuális jelentéseihez.

„Joe, ki vagy rúgva. Tegyük újra naggyá Amerikát” – írta a Truth Social nevű közösségi médiájában Donald Trump, amely bejegyzésben a korábbi valóságshowja, a The Apprentice (A jelölt) szlogenjét is megidézte. Az intézkedés válasz Joe Biden arra a korábbi döntésére, amikor amely ugyanígy megvonta Trump hozzáférési jogát a annak „kiszámíthatatlan viselkedésére” hivatkozva. Biden arra gondolhatott, hogy Trump a múltban többször szólta el magát vagy egyenesen dicsekedett olyan államtitkokkal, amelyek például veszélybe sodortak a terepen beépült operatív személyeket vagy egyéb nemzetbiztonsági érdeket sérthettek. Trump ellen még 2023 nyarán emelt vádat az igazságügyi minisztérium, hogy hivatali ideje lejártával jogosulatlanul vitt magával és tárult titkosított dokumentumokat Mar-a-Lagó-i otthonában. Ezek az iratok külföldön végzett hírszerzők munkájával kapcsolatos érzékeny információkat is tartalmaztak.

Gyakorlati szempontból a korábbi elnökök betekintési jogának kevés jelentősége van. A szokásjog alapján a korábbi elnökök időről-időre udvariassági gesztusból és a kétpárti együttműködés szellemében telefonon egyeztetnek a hivatalban lévő elnökökkel tanácsadói jelleggel és kikérik elődjeik véleményét egy aktuális diplomáciai konfliktus megoldásával kapcsolatban.

A The New York Times arra is emlékeztet, hogy Trump elnök első hivatali napján megszüntette annak az 51 korábbi titkosszolgának az átvilágítási státuszát is, akik 2020-ban nyílt levélben állították azt, hogy az elnök fia, Hunter Biden laptopján található korrupcióra utaló adatok ügye egy klasszikus orosz dezinformációs művelet minden árulkodó jelét magán viseli.

Ami ennél súlyosabb és valós veszéllyel fenyegető lépés: Trump elnök az első húsz napjának intézkedései között visszavonta öt korábbi kabinettagjának titkosszolgálati védelmét. Közöttük van Mike Pompeo volt külügyminiszter, Mark. T. Esper védelmi miniszter és John Bolton, korábbi nemzetbiztonsági tanácsadó. Utóbbi ellen titkosszolgálati jelentések szerint az iráni Forradalmi Gárda merényleteket is előkészített a múltban.