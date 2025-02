- Lázár János beperelt egy hódmezővásárhelyi nyugdíjast, akinek 10 ezer forint eljárási költséget kell fizetnie

Lázár János;Hódmezővásárhely;nyugdíjas;Márki-Zay Péter;

2025-02-10 17:05:00 CET

Jogerős ítélet született a Lázár János építési és közlekedési miniszter által beperelt hódmezővásárhelyi Szabó Margit perében, a Szegedi Törvényszék egy évre próbára bocsátotta és 10 ezer forint eljárási költség megfizetésére kötelezte a 76 éves nyugdíjast. A per eredményéről Márki-Zay Péter számolt be a Facebookon.

„A nagyhatalmú Lázár az akkor 73, most 76 éves asszonyt azért jelentette fel, és rángatta bíróság elé, mert az általa vezetett helyi egyesület a 2022-es választási kampányban meg mert jelentetni két szórólapot, amelyben őszintén kifejtették Lázár János életvitelével, vezetési stílusával, jól ismert hatalmi módszereivel kapcsolatos értékítéletüket” - írta Hódmezővásárhely polgármestere.

A Szegeder szerint Lázár a 2022-es országgyűlési választási kampány idején terjesztett szórólapok miatt perelte be Szabó Margitot, mert szerinte a szórólapok olyan vádakat fogalmaztak meg vele szemben, amik becsületsértőek, és érdeksérelmet okoztak neki nagy nyilvánosság előtt. A nyugdíjas ezzel szemben azzal védekezett, hogy az általuk terjesztett lapokon közölt információk megállják a helyüket, ezt igyekezett bizonyítani újságcikkekkel. Véleménye szerint továbbá egy jogállamban nem neki kellett volna magyarázkodnia, a miniszternek közszereplőként el kell viselnie a bírálatot, mellesleg a Fidesz amúgy is durvább és sértőbb szlogenekkel szokott élni szerte az országban.

Az alapból is szürreális ügy egy sor, még szürreálisabb fordulatot vett, mire nagy-nehezen sikerült meghozni a jogerős ítéletet. Márki-Zay Péter szerint az egész folyamat leginkább az '50-es éveket idézi: A szegedi járásbíróság előbb elfogultságra hivatkozva átpasszolta az ügyet Makóra, ahol szintén elfogultságot jelentettek és ment tovább az ügy Szentesre. Itt ugyanez történt, negyedszerre a csongrádi járásbíróságnak sikerült az elsőfokú ítéletet megszülnie. Ennél is beszédesebb azonban, hogy a városvezető szerint

„a megyében egyetlen egy (!) ügyvéd sem akadt, aki merte volna vállalni, hogy Lázár János ellenében egy idős asszony védelmét ellássa.”

Az idős asszony kétségbeesésében újsághirdetést tett közzé azzal, hogy a Lázár János által ellene indított perhez ügyvédet keres. Így sem talált senkit, míg végül hosszú keresés után Budapesten akadt egy ügyvéd, Matlák Gábor, akinek volt elég bátorsága ahhoz, hogy ellássa a miniszter által beperelt nyugdíjas védelmét.

Azon túl, hogy a folyamat ilyenformán a jogásztársadalom egy részét is minősíti, további érdekesség, hogy az idős nő hiába kérte az első fokon eljáró csongrádi bíróságot a tanúi beidézésére, egyet sem idéztek be közülük, míg Lázár Jánosnak két tanúját is meghallgatták. „Ez Magyarország, 2025-ben, a rendszerváltás után 35 évvel és a Nemzeti Együttműködés Rendszerének (NER) 15. évében!" - értékelt Márki-Zay Péter.

Ezek után aztán az elsőfokú bíróság elmarasztalta Szabó Margitot és a nyugdíjast a Magyar Narancs szerint két év próbára bocsátotta. Lázárnak azonban az eddigi meghurcolás sem volt elég és súlyosbításért fellebbezett. A másodfokú bíróság aztán két évről egy évre csökkentette a próbára bocsátás időtartamát, emellett arra kötelezte az idős nőt, hogy fizessen 10 ezer forintot Lázár Jánosnak, megtérítve az eljárás költségét. „Február 12-én kap nyugdíjat és megígérte, hogy első útja a postára vezet, és rózsaszín csekken fogja feladni a pénzt Lázár János címére” – írta Márki-Zay Péter.

A polgármester szerint Szabó Margit védőügyvédje, Matlák Gábor a jogerős ítéletet követően úgy fogalmazott, hogy lényegileg nyertek, mert végeredményben a bíróság kimondta, hogy a sértő értékítéletek közlését a politikusok kötelesek tűrni. A védőügyvéd szerint precedensértékű, és a bírói gyakorlatot nagyban megváltoztató lett volna az, ha veszítenek, hiszen az elsőfokú ítélet a tényállításokon túl az értékítéletek egy részének közzétételét is bűncselekményként értékelte.