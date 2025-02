- Veszélyessé válhat az irányítatlan űreszköz

veszélyek;űrszemét;

2025-02-10 18:45:00 CET

Egyelőre még nem történt meg, hogy egy űrszemét - mindazok a kozmoszban keringő, lebegő mesterséges eredetű tárgyak, illetve ezek használhatatlanná vált darabja - repülőgéppel ütközött volna, de ha ez bekövetkezik, a következmények katasztrofálisak lesznek, állítja a kanadai British Columbia Egyetem új tanulmánya.

A kutatók a világ repülési adatait vizsgálták, hogy modellezzék a repülőgépek eloszlását az égbolton, majd ezt összevetették az irányítatlan űrszemetekről készült feljegyzésekkel. Az ütközések kockázatát nagyban növeli a műholdak tömeges telepítése, különösen Elon Musk kis internetközvetítő Starlinkjei, amelyek előbb-utóbb újra belépnek légterünkbe. Annak ellenére, hogy rendelkezünk a lehulló űrszemét bizonyos mértékig követésére alkalmas technológiával, ez továbbra is komoly aggodalomra ad okot.

„A nagyobb népsűrűségű régiókban, a nagy repülőterek környékén évente 0,8 százalék esélye van annak, hogy bekövetkezik egy találkozás egy irányítatlan darabbal. Az olyan nagyobb, de még mindig nagyobb sűrűségű területeken, mint az USA észak-keleti része, az európai nagyvárosok környéke, vagy a csendes-óceáni-ázsiai régió városai, ez az arány 26 százalékra is nőhet” – írják a kutatók a Nature-ban megjelent tanulmányukban. 2021-ben egy végzetes találkozás lehetősége még csak egy a százezerhez volt.

A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy egész kis darabkák is okozhatnak az utasok életét veszélyeztető helyzetet, akár egy grammos rakéta részecske is, ha a szélvédővel, vagy a hajtóművel találkozik. A veszély növekedésével nő az esélye annak, hogy a légtérnek egy részét le kell zárni, ami az égbolt többi részen növeli a zsúfoltságot, a balesetek és ütközések, késések, törlések veszélyét. Nehéz megjósolni egy irányítatlan objektum visszatérési útját, ami azt jelenti, hogy elővigyázatosságból nagy légteret kell lezárni. Ez történt a Hosszú Menetelés nevű kínai rakéta visszatértekor 2022-ben.

A kutatók szerint van megoldás: a fellőtt rakétákat olyan eszközökkel kell ellátni, hogy a használhatatlan részeiket irányítottan lehessen visszatéríteni a földre. A technológia már létezik, de jelenleg a rakéták kevesebb, mint 35 százalékánál alkalmazzák. Folytatódnak az erőfeszítések a biztonság javítására a Föld légkörén belül és kívül is, de ehhez kormányzati szervek és magáncégek részvételére is szükség lenne. Folytatódnak ugyan az erőfeszítések a biztonság javítására a Föld légkörén belül és kívül is, de ehhez kormányzati szervek és magáncégek részvételére is szükség lenne. Úgy tűnik, ez csak akkor fog megtörténni, ha a jelenlegi irányítatlan rakétadarabok egyike katasztrófát okoz.