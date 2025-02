- Próbálkozás

gyermekvédelem;Orbán Viktor;Orbán Balázs;

2025-02-12 06:00:00 CET

Cinikus, gőgös és hazug. Sorolhatnám még a jelzőket, amelyek eszembe jutottak Orbán Balázzsal összefüggésben, amikor elolvastam a Telex „Orbán Viktor helyett Orbán Balázs válaszolt a kérdéseinkre, és tökéletesen szemléltette, miért fontos, hogy szemtől szemben kérdezhessünk” című cikkét. Az történt, hogy az internetes portál nemrég megírta, miket kérdezne Orbán Viktortól, ám erre többek között a HVG és a Népszava mellett a portál újságírója sem kapott lehetőséget például a miniszterelnök év végi sajtótájékoztatóján. Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója úgy érezte, megdolgozik a pénzéért, és majd ő válaszol a közben leírt, de válasz nélkül maradt kérdésekre. Mielőtt Orbán Balázs reagálására rátérnék, nem tudok elmenni amellett, miként is kezeli a kormány, a legtöbb minisztérium és a hivatalok a független magyar sajtót. A sajtóosztályok – ide kell a kérdéseket küldeni - válaszra sem méltatnak, vagy előregyártott, központosított mondatokat kapunk. Interjúkat hiába kérünk, a minisztereknek, államtitkároknak, hivatalvezetőnek nincs ránk idejük.

Na, de térjünk vissza Orbán Balázshoz, akire büszke lehet a miniszterelnök, hozta az elvárt formát. A Telex – ahogy már oly sokan – a miniszterelnöktől arra szeretett volna választ kapni, miért nem tesz meg a kormány mindent annak érdekében, hogy a nyilvánosság magyarázatot kapjon az elnöki kegyelemről. A politikai igazgató erre azt bírta válaszolni, hogy Novák-ügyben forduljon a portál a volt köztársasági elnök asszonyhoz. Így. Asszonyhoz. Mert ugye a férfi nemhez nem köthető ez az ügy. Pedig ez nem az a téma ám, aminek feltárásához oknyomozó újságírói munka kell, és a pedofil botrány nem is Novák-ügy. A kormánynak nem lehetősége, hanem kötelessége lett volna elmondani mi történt pontosan, kik tehetnek erről a botrányról, és milyen következtetéseket von le. A felelősség fel nem vállalásával az erkölcstelenség és embertelenség legmagasabb szintjét ütötték meg, legalábbis ezt gondoltuk tavaly februárban. De tévedtünk, mert van még feljebb, fokozni tudták az „urak”.

Azóta ugyanis büszkén hirdetik - ahogy most az igazgató úr is írta –, hogy Magyarországon a gyermekek érdeke az első, a legfontosabb cél, hogy az állami gondoskodásba kerülő gyermekek szerető nevelőszülőkhöz, vagy örökbefogadó szülőkhöz kerüljenek. A dolgozók átlagbére is bruttó 339 000 forinttal nőtt, ezt kell tovább növelni, nem pedig a gyermekvédelmi intézményekben dolgozók munkáját zavarni, ahogy azzal az ellenzék próbálkozik. Emígyen írt az igazgató úr.

Csakhogy az ellenzéknek nem kellene ám próbálkozni, ha a dicsőséges urak őszinték lennének. Ám ők hallgatnak, elhallgatnak, és hazudnak. Ahogy Orbán Balázs is tette például arról a gyalázatról, hogy milyen körülmények között élnek a gyerekek. Arról a vérlázító igazságról, hogy az állam napi 684 forintot biztosít az étkezésükre. A kegyetlenségről, amely okán pici babák élnek hónapokig kórházakban mert nincs hely számukra a gyerekvédelemben. Az ellenzék legalább próbálkozik. És önök, urak?