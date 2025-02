- Minden forgatókönyvre felkészül Izrael

Izrael;Gázai övezet;Donald Trump;

2025-02-11 20:15:00 CET

Poklot ígért Donald Trump a Hamásznak, ha szombaton délig nem engedik el az összes izraeli túszt. Az amerikai elnök tegnap arra reagált, hogy a Gázát uraló palesztin terrorszervezet hétfőn bejelentette, hogy leállítják a túszok elengedését, a szombaton esedékes fogolycserére már nem kerül sor, mivel szerintük Izrael megsértette a tűzszüneti egyezményt, nem engedi át megfelelő mértékben a segélyszállítmányokat és nem szüntette meg a gázai lakosságot érő támadásokat. A terrorcsoport közlése szerint időben szóltak, hogy a közvetítők szombatig rábírják Izraelt kötelezettségének teljesítésére. Donald Trump azonban újabb, a megállapodásban nem szereplő feltételt szabott a minden túsz szombat délig való elengedésével, és azt mondta, ellenkező esetben a tűzszünetet meg kell szüntetni.

Az amerikai elnök kétségbe vonta a terrorszervezet szándékát az összes túszt szabadon engedésére vonatkozóan. Izraelben viszont sokan azt is kétségbe vonják, hogy Benjamin Netanjahu kormánya valóban végig kívánja vinni a tűzszünet második szakaszát is. A dohai megállapodás miatt ugyanis kilépett a koalícióból Itamar Ben Gvir szélsőjobb pártja és ugyanezzel fenyegetőzik a Becalel Szmotrich vezette szélsőjobb is, ami a kabinet bukását eredményezné. Netanjahu szélsőjobb koalíciós partnere a gázai háború újraindítását szorgalmazza a Hamász fogságában lévő túszok élete árán is. A miniszterelnök Trumtól várja a megoldást, az amerikai elnök fenyegetéseivel viszont egyre nyilvánvalóbbá teszi, hogy a tűzszünet folytatása a megállapodott keretek között lehetetlen.

Netanjahu tegnap összehívta a biztonsági kabinetet. Médiajelentések szerint a biztonsági kabinet egyhangúlag támogatja az amerikai elnök felhívását, hogy szombatig engedjék szabadon az izraeli túszokat a Gázai övezetből. Ugyanakkor támogatják Trump „forradalmi vízióját” is Gáza jövőjéről. Trumpnak a palesztinok kitelepítésével egybekötött gázai Riviéra ötlete általános felháborodást szült az arab világban, Izraelben is elsősorban a szélsőjobb lelkesedik a „forradalmi megoldásért”.

Netanjahu már hétfőn, a Hamász bejelentése után utasította a hadsereget, hogy erősítse meg állásait a Gázai övezetben és annak határain, és készüljön fel „minden forgatókönyvre”, ha a Hamász szombaton nem engedi el a túszokat. Ez azonban pánikot szült a túszok családjai körében, hiszen a háború kiújulása azt jelenti, hogy hozzátartozóik maradnak a Hamász fogságában. A túszok szabadulásáért harcoló családok és aktivisták tegnap a miniszterelnöki hivatal előtt tüntettek, autópályákat blokkoltak azt követelve, hogy a kormány ne bojkottálja a tűzszünetet és tegyen meg mindent a túszok kiszabadításáért.