- Rég láttuk annyira lelkesnek Harrison Fordot, mint az új Amerika kapitány filmben

Harrison Ford;Amerika kapitány;

2025-02-13 20:08:00 CET

Az igazai kihívás: valami értelmeset, frisset vagy frappánsat mondani a negyedik önálló Amerika Kapitány filmről, a Szép új világról, mely egyébként a Marvel mozis univerzum (MCU) immár 35-dik darabja. Annyit mindenképpen, hogy immár új kapitányunk van, miután Steve Rogers (Chris Evans megunta a karaktert, van ilyen...) átadta a pajzsot Sólyomnak, azaz Sam Wilsonnak (Anthony Mackie) az utolsó Bosszúállók filmben. Ez egyébként nem annyira rossz hír, elvégre Sam Wilson nem kapott semmiféle szérumot, hogy szuperkatona legyen, meg tud sebesülni és ezáltal sokkal sebezhetőbb. Lenne. De Kevin Faige, a MCU vezére azért nem mert sokat kockáztatni, meg lehet sebezni a kapitányt, de azért az még véletlenül sem vetődik fel, hogy tulajdonképpen meg is halhatna, inkább bekötik a sebeit és úgy ugrál és rugdos, mintha egy jelenettel korábban nem vágtak volna bele egy baltát a hasába. Ám nem csak ebben bátortalan a Szép új világ: a kapitány, aki mindig is politikus figura volt már a képregények világában is, triviális volt, most is egy politikai thrillerbe keveredik. Továbbá mennyire zseniális húzás a Szép új világ mögött alapszituációja, hogy Amerika új elnököt avat: Thaddeus „Thunderbolt” Ross-t, aki elsöprő győzelemmel érkezik az összefogás liberálkék szlogenjével és a békemisszió ígéretével. Ross korábban gonosz katona volt, de állítja, jó útra tért és egy új anyag, az adamantium kapcsán a demokráciát hirdeti: a világ összes népe kapjon belőle. De, hát a múltja mindenki utol ér. Érdekesség, hogy Ross-t a nyolcvankettő éves Harrison Ford alakítja, aki William Hurt helyre ugrott be, aki korábban is megformálta a figurát, viszont 2022-ben rákban elhunyt. Tegyük hozzá: a veterán színész nagyon nagy kedvvel játszik (és hát már volt amerikai elnök a vásznon) és a film élvezhető jelenetei hozzá köthetők, kivéve, amikor átalakul a Vörös Hulk-á. (Nem spoiler, már az előzetesben is benne volt.)

A Szép új világ kacsán az alkotók virtuális sajtótájékoztatón meséltek a Népszavának, ahol jelen volt Harrison Ford is.

„Néztem a Marvel-filmeket, és láttam, hogy a színészek, akiket nagyon szerettem, akiket csodáltam, jól érzik magukat, és azt gondoltam, hé, én is akarok egy kicsit ebből” – mesélt a motivációiról Ford.

Az aktor mindemellett reméli, hogy a jövőben még visszatérhet, mint Ross/Vörös Hulk. „Azt hiszem, képesek vagyunk arra, hogy további mélységekbe menjünk „Hulkság” és az a humánum között, de ennek kitalálása igazán nem az én területem. Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy beengedtek erre játszótérre. Csodálatosan kreatív emberekkel lehetett együtt dolgozni, és milyen fantáziadús világot teremtettek!” – lekendezett Harrison Ford. Hozzátéve: „Alig vártam, hogy én is részt vehessek az akcióban. Azt hiszem, a karakter nagyszerűen illett hozzám. Megtiszteltetés volt számomra, hogy a munkámat egy olyan alapra helyezhettem, amelyet egy csodálatos színész, William Hurt teremtett meg a karakter számára.” A színésztől azt is megtudtuk, hogy miért rajong az MCU-ért: „ Az a legfontosabb, hogy olyan filmet készítsünk, amely a közönség számára élményszerű. Amiben érzelmileg részt vesznek és követnek. És egy ilyen akcióközpontú és fantáziadús filmben, mint ez, az emberiség olyan ábrázolása szükséges, amely felismerhető. Legyenek benne jó fiúk és rossz fiúk. Muszáj, hogy a közönség meglepődhessen az elkötelezettségükön és ne tudják, hová vezet a sorsuk. A Szép új világban mindez tökéletesen megvan.”