- Törékeny bizalom

Centrál Színház;Szász Júlia;Horváth Lajos Ottó;

2025-02-12 20:41:00 CET

Egy családi ház kertre néző verandája, Chicagóban. Bagossy Levente díszlete egyszerre buja és csábító, de mégis tele van titokkal, rejtett zugokkal és egy kicsit szomorúsággal is. A Centrál Színház kisszínpadán tűzték műsorra David Auburn Egy bizonyítás körvonalai című drámáját, Debreczeni Júlia fordításában. A műből 2005-ben film is készült Antony Hopkins és Gwyneth Paltrow főszereplésével. Puskás Tamás rendezésében a Centrálban Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó játssza a főszerepet. Ők sérültek meg 2023 novemberében a Nemzeti Színházban.

Ez az előadás az igazi színpadi visszatérésük, ráadásul – akárcsak korábban a Nemzeti Színház Rómeó és Júlia előadásában – most is apát és lányát alakítanak. A felkérésnek gesztusértéke is van, hiszen a két színész felmondott a Nemzetiben, szabadúszók és biztosan fontos számukra, hogy újra tehetségükhöz méltó szakmai feladatot kapjanak. Puskás Tamás megtette ezt a gesztust és jól tette.

A kamaradráma leginkább a bizalomról szól. És itt fel is sóhajthatunk, az emlékezetes baleset óta a két színész civil kálváriájára visszanézve. Volt itt vita, üzengetés, aztán meg megegyezés és felmondás. Most már – mint ők is interjúkban elmondták – szerencsére fizikailag és mentálisan is jobban vannak. Ez érződik is a színpadon. Van egy jelenet az előadás elején, amikor Horváth Lajos Ottó játékosan egyensúlyozva végigsétál a díszletben, amely itt nem emeletes, és korlátokra sincs szükség.

Egy matematikaprofesszor és a szintén matematikussá lett lánya története tele van kétellyel, bizonytalansággal. Tovább lehet-e vinni apja karrierjét? Hogyan fogadhatják el egy nő felfedezését? Megannyi kérdés. Hihetünk-e magunkban? Túl lehet-e lépni súlyos kríziseken? Többek közt ezeket a témákat veti fel a dráma. Felvillantja a társadalmi előítéleteket és mindazt, ami nehézzé teszi a mindennapjainkat. A vívódásaink tömegét.

Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó képesek egymás szemébe nézni, tekintetükben benne van egyfajta összekapaszkodás. Partnereik – Balla Eszter és Puskás Dávid – figuráikkal együtt küzdenek a főszereplőkkel és persze önmagukkal. A darab vége reménykeltő. A matematikusnő bizonyíthat, részletezheti az elméletét. Győzött a bizalom és ez mindannyiunk számára biztató. Mint ahogy a két balesetet szenvedett színész sorsa is. Túlélték, játszanak és vannak, akik bíznak bennük.

Ez a hangulat pontosan érződik az előadásból és még a prímszámokról is megtudhatunk sok mindent.