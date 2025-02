- Megint filmforgatás lesz a Lánchídon a hétvégén, terelve közlekednek a BKK-buszok

terelés;Lánchíd;filmforgatás;autóbuszok;BKK-járatok;

2025-02-13 13:56:00 CET

Filmforgatás miatt módosul a 16-os, a 105-ös, a 178-as, a 210B és a 216-os autóbusz útvonala: terelve közlekedik, nem érinti a Széchenyi István tér és a József nádor tér megállót a Deák Ferenc tér M, illetve a Gyöngyösi utca M felé február 14-én péntek 23:59-től - február 17-én hétfő 4:00-ig – derült ki a BKK Info honlapjáról. A Lánchídon és a pesti belvárosban már a múlt hétvégén is lezárások voltak.

A mostani hétvégére a BKK közlése szerint az autóbuszok Pest felé a Lánchíd utca–Apród utca–Ybl Miklós tér–Szarvas tér–Krisztina körút–Erzsébet híd–Március 15. tér–Belgrád rakpart–Irányi utca–Ferenciek tere–Petőfi Sándor utca–Bécsi utca–Erzsébet tér–József Attila utca útvonalon, Buda felé az Apáczai Csere János utca–Belgrád rakpart–Március 15. tér–Erzsébet híd–Döbrentei tér–Attila út–Apród utca–Ybl Miklós tér–Lánchíd utca–Clark Ádám tér útvonalon közlekednek.

A fővárosi közlekedésszervező kitért arra is, hogy a buszok mindkét irányban megállnak a Várkert Bazárnál a villamospótló autóbusz megállójában és az 5-ös autóbusz Március 15. tér megállóhelyén; Pest felé az 5-ös autóbusz Döbrentei tér, valamint a 15-ös autóbusz Ferenciek tere M és Erzsébet tér megállóhelyén is, továbbá Buda felé a 15-ös autóbusz Petőfi tér és a 110-es autóbusz Döbrentei tér megállóhelyén is. A járatok ugyanakkor Buda felé megállót nem hagynak ki.