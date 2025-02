- Vitatott állami gázerőmű épül Tiszaújvárosban

gáz;MVM;Tiszaújváros;Mátrai erőmű;

2025-02-14 17:30:00 CET

A Calik Enerji Swiss AG és az olasz Ansaldo Energia S.p.A. szövetsége építhet egy ezer megawattos (MW) gázerőművet az MVM Tisza Erőmű Kft. tiszaújvárosi telephelyén – jelentette be tegnap az állami MVM és Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes. A fejlesztés fontosságát és korszerűségét kiemelő nyilatkozatok nem tértek ki sem az árra, sem az átadás tervezett időpontjára. Elemzők a szóban forgó két 500 MW-s blokk együttes bekerülési értékét egymilliárd euróra – 400 milliárd forintra –, kivitelezési idejét pedig 3-4 évre becsülik. A telephelyen a 70-es évek közepén épült már egy közel 1000 MW-os gázerőmű, amit 1996-ban az amerikai AES privatizált. A befektető a 2005-ös, 300 milliárdos fejlesztések ellenére 2012-ben az üzemet leállítva kivonult. A telephelyet 2020-ban az újraindítással sikertelenül próbálkozó magyar vállalkozóktól vette meg az MVM.

Míg az Ansaldo egy patinás berendezésgyártó, a Calik Enerji Swiss AG az Ahmet Calik török milliárdos alapította Calik Holding energetikai ágát képviseli. Ahmet Calikot az elmúlt évtizedek során többször nemzetközi offshore-hálózatok végső haszonhúzójaként azonosították, korábban nyomoztak albán banki érdekeltségeinél, a Calik Holding résztulajdonában lévő, ilici bánya tavalyi balesete pedig több emberéletet követelt.

Az MVM 2023. augusztusi közleménye szerint a mostani nyerteseken túl ezen a pályázaton indult a német Siemens Energy, az Orbán Viktor kötélbarátja, Garancsi István érdekeltségébe tartozó Market Építő és a görög Mytilineos SA társulása, a kínai China National Machinery és Harbin Electric, a spanyol Técnicas Reunidas, valamint a kormányfő másik barátja, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Status Kpria, a miniszterelnök veje, Tiborcz István gyakori üzlettársa, Paár Attila jegyezte West Hungária Bau és az egyiptomi Elsewedy Electric társulása is. Az MVM most január végi bejelentése szerint a jelenleg is működő mátrai szénerőmű területén ez utóbbi szövetség építhet egy 530 MW-s gázblokkot. (Az ottani pályázói lista szinte megegyezik a mostanival, bár a mátrai beruházásra a Calik Enerji az amerikai General Electric-kel szövetkezett. Illetve alvállalkozóként a mátrai turbinákat is az Ansaldo szállítja.)

Bár az Orbán-kormány a három nagy gázblokk tervét az áramfogyasztás-növekedési becslésekkel és a gyorsan ki-be kapcsolható termelők szükségességével magyarázza, szakértők a lépést az orosz gázbeszerzéssel kapcsolatos ár- és szállítási bizonytalanságok, illetve a fűtőanyag visszaszorítását célzó uniós szándékok tükrében mégis furcsállják. Ráadásul az Orbán-kabinet a 2022-es gázválság során még azt hirdette, hogy le kell jönni a gázról. De a kormány nem lát ellentmondást a gázfüggőség-növelő blokktervek és széles körben hirdetett önellátási törekvései között sem.