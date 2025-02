barátság;

2025-02-14 06:00:00 CET

A Valentin-nap elsősorban a szerelmesek ünnepnapja, amit az utóbbi években igyekeznek a barátokra is kiterjeszteni, talán üzleti, talán humános okokból, és én sem tartom ördögtől való elképzelésnek, hogy a barátok is megemlékezhessenek ilyenkor egymásról, az egymáshoz fűződő kapcsolatukról, egy-egy kedves üzenettel, apró meglepetéssel, közös programmal. Hihető vagy sem, de a barátságnak is van hivatalos napja, mert az ENSZ július harmincadik napját a barátság napjává nyilvánította 2011-ben. A meleg érzések kifejezését az amúgy is egyre forróbb nyarak közepén kívül eme tél végi, február közepi napon is dicsőíthetjük, és jól is tesszük, mert a barátság az emberi faj egyik legfontosabb attribútuma a világon, tehát megérdemli a minimum két nap kiemelt figyelmet a háromszázhatvanötből.

A barátság már kora gyermekkorban elkezdhető és élethosszig gyakorolható, bölcsőtől a sírig vezethet, ha mindkét fél egyformán fontosnak tartja a másik személlyel való szoros lelki kapcsolatot. De miért az Egyesült Nemzetek Szervezetének kell deklarálnia ezt a hétköznapinak, két ember legszemélyesebb magánügyének tűnő állapotot? Először is azért, mert manapság már mindennek van nemzetközi napja, pont ennek a fontos emberi kapcsolatnak ne lenne? Meg aztán, azért is lennie kell, mert a legeslegújabb-kori homo instantus, az előre gyártott és pillanatok alatt elkészülő dolgokat és véghez vihető tetteket értékelő csúcsfaj miért pont a barátságot ne akarná pár percbe sűríthető hepidéjjé silányítani, pénzzel azonnal megváltható olcsóságokkal letudva azt?

A felkészültebbje a virtuális térben küldhető virággal, Coelho – magyarkodóbbja Wass Albert – idézetes üdvözlőkártyával tudatja barátjával, hogy szereti akkor is, ha nincs vele, mert a személyes jelenlétre, nagy találkozásokra, világmegváltó beszélgetésekre bizony már nincs muníciója. A barátság, mint minden szeretetkapcsolat rengeteg energiát kíván, úgymint egymásra figyelés, empátia, támaszadás, gondoskodás, ami mind-mind idő és áldozat.