- Volodimir Zelenszkij: orosz harci drón csapódott be a csernobili atomerőmű szarkofágjába (videó)

Robbanófejjel felszerelt orosz támadó drón csapódott be a csernobili atomerőmű 4. blokkjának szarkofágjába pénteken, a háttérsugárzás szintje nem nőtt - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalain.

Pénteken éjjel egy robbanófejjel felszerelt orosz támadó drón csapódott be a csernobili atomerőmű megsemmisült 4. blokkja fölé emelt szarkofágba, amely a világot védi a sugárzástól - áll az ukrán államfő közleményében.

Zelenszkij arra emlékeztetett, hogy Ukrajna a reaktort védő objektumot Európa és a világ más országaival közösen építette, "mindazokkal együtt, akik valódi biztonságot akarnak az emberek számára".

Az ukrán elnök rámutatott:

A tüzet eloltották, a háttérsugárzás szintje nem emelkedett, és ezt folyamatosan figyelemmel kísérik. Az első becslések szerint az szarkofágban keletkezett kár jelentős - tette hozzá Zelenszkij.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



