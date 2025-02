- Tűz után áradás és földcsuszamlás

Los Angeles;sárlavina;esőzések;Dél-Kalifornia;

2025-02-15 09:45:00 CET

Csütörtökön a szezon legnagyobb esőzése zúdult Dél-Kaliforniába, ami villámárvizeket, heves zivatarokat és „életveszélyes” törmelék,- és földcsuszamlásokat hozott magával, mindössze egy hónappal azután, hogy a Santa Ana-i heves szelek tűzvihart indítottak Los Angeles megyében. A tűz által elpusztult növényzet miatt a talaj hajlamosabb az erózióra, így a sár,- és a földcsuszamlások is könnyen megindulnak. Ráadásul a forróság miatt a talaj legfelső rétege vízzáróvá alakult át, így az nem képes vizet felszívni. A szakemberek a sárlavinákat életveszélyesnek minősítették. Az első földcsuszamlásokat már helyi idő szerint csütörtök kora délután jelentették, a helyzet estére egyre rosszabbodott, ahogy az esőzés erősödött. A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat villámárvizekre figyelmeztetett Palisadesben - itt és Altadénában voltak a legpusztítóbbak a tüzek - ahol sár, sziklák és törmelék tömi el a csatornákat, lepi el az utakat és a kerteket. Épületek, amelyek túlélték a tüzet, most a víz és a sár ostroma alatt állnak, ahogy a híres Mulholland Drive is. Los Angeles megyeszerte a vihar tetőpontja előtt a rendőrök házról házra jártak, hogy figyelmeztessék a törmelék által leginkább veszélyeztetett lakosokat, hogy készüljenek fel a gyors távozásra. Pénteken több helyen kötelező evakuálási parancsot adtak ki.

A Pasadenában és Altadenában az otthnaikhoz visszatérő embereknek azzal a kérdéssel kell szembenéznük, mihez kezdjenek a romokkal, hiszen nem csak a saját házuk, hanem az egész környék leégett. A múlt héten néhány tucat altadenai lakos azért gyűlt össze, hogy megvitassa, merre induljanak tovább, hogyan fog a városrész kinézni a jövőben. A területen jobban és sűrűbben beépített üzleti negyedre lenne szükség, gyaloglásra, sétálásra alkalmas utcákkal, egyenlően elosztott infrastrukturális beruházásokkal. “Most megvan a lehetőség, hogy többet tegyünk, mint hogy egyszerűen csak helyreállítsuk a károkat” - mondta Hans Allhoff, az altadenai örökség civil szervezet vezetője.

De a háromhetes tűz után, amelyet január utolsó napján sikerült csak eloltani, a legtöbben attól félnek, hogy a fejlesztők, befektetők felvásárolják az ingatlanokat, sokan igyekeznek meggyőzni szomszédaikat, ne tegyék ezt. Jelszavuk: Altadena nem eladó! Szerintük, a befektetők kis területen sok egyforma házból álló telepeket fognak felhúzni, kivásárolva a kevéssé tehetőseket, vagy azokat, akik azonnal tőkésíteni szeretnék veszteségeiket. Kéretlen hívások, emailek és áron aluli ajánlatok sokaságát kapják a tulajdonosok. A tűz előtt egy altadenai kertes ház medián ára - amelynél az ingatlanok fele drágább, fele olcsóbb volt - 1,4 millió dollár (525 millió forint) volt, most egy 449 ezer dollárt (168 millió forint) ajánlanak. Egy névtelenséget kérő aktivista szerint a vételi ajánlatok pofátlanul alacsonyak. Az aktivisták attól félnek, hogy a gyors adásvételek következtében az elmúlt évtizedekben kialakult közösség teljesen szétesik, átalakul.