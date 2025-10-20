Mészárlás Dél-Kaliforniában

A rendőrséggel folytatott tűzharcban életét veszítette két támadó, akik véres mészárlást hajtottak végre szerdán a dél-kaliforniai San Bernardino regionális egészségügyi központjában, ahol a megyei egészségügyi hatóságok tartották karácsonyi ünnepségüket. Az első jelentések három lövöldözőről szóltak. A támadók 14 embert megöltek, 17-en megsebesültek, tíz sérült állapotát kritikusnak mondták. Később, a tűzharcban egy rendőr is megsérült. A tetteseket azonosították, a rendőrség nem zárja ki, hogy terrorizmus állt az ámokfutó lövöldözés hátterében.