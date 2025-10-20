Idő előtt robbant fel egy tüzérségi gránát egy katonai bemutatón, amelyen az amerikai tengerészgyalogság fennállásának 250. évfordulóját ünnepelték. Az ügyben vizsgálat indult.
A dél-kaliforniai tüzek után egy hónappal most az esőzések, a villámárvizek és a földcsuszamlások veszélyeztetik a területen élőket. A lakosok attól is félnek, a tűz által lerombolt otthonokat olcsón felvásárolják.
Los Angeles, Ventura és San Bernardino van a legnagyobb veszélyben, tömegesen evakuálják az embereket.
Végzetes vérengzésbe kezdett egy dühös férfi, akit egy szupermaketnél sikerült elfognia a rendőröknek.
Fertőző májgyulladás-járvány terjed Dél-Kaliforniában, az egészségügyi hatóságok szerint eddig hatan haltak meg a ragályos betegségben.
A rendőrséggel folytatott tűzharcban életét veszítette két támadó, akik véres mészárlást hajtottak végre szerdán a dél-kaliforniai San Bernardino regionális egészségügyi központjában, ahol a megyei egészségügyi hatóságok tartották karácsonyi ünnepségüket. Az első jelentések három lövöldözőről szóltak. A támadók 14 embert megöltek, 17-en megsebesültek, tíz sérült állapotát kritikusnak mondták. Később, a tűzharcban egy rendőr is megsérült. A tetteseket azonosították, a rendőrség nem zárja ki, hogy terrorizmus állt az ámokfutó lövöldözés hátterében.
Szükségállapotot hirdettek Dél-Kaliforniában, miután már legalább 15 kilométer hosszan húzódik az olajfolt a partok mellett. Kedden repedt meg egy szárazföldi olajvezeték, három órába telt, mire felfedezték, s elzárták a csapot.