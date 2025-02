- Tűz ütött ki az egykor tűzoltóállomásként működő londoni luxusszállodában, 100 embert kellett kimenekíteni az épületből

Tűz ütött ki szombat hajnalban London egyik ötcsillagos luxusszállodájában, a Chiltern Firehouse-ban.

A londoni tűzoltósághoz 2.52 órakor érkezett riasztás, ezt követően 20 tűzoltóautóval vonultak ki a helyszínre, és mintegy 125 ember vett részt a lángok megfékezésében. A tűz miatt mintegy 100 embert kellett kimenekíteni az épületből.

A tűz oka egyelőre ismeretlen. Az egyik tűzoltó a helyszínen azt mondta, hogy a tűzeset után a hotel várhatóan jelentős felújításra szorul majd. „Szerintem senki sem sérült meg, mindenkit időben kimenekítettek” – fogalmazott.

André Balazs amerikai üzletember (akinek az édesapja, az amerikai-magyar kémikus Balázs Endre 1920-ban Budapesten született), a hotel tulajdonosa közölte, az éjszaka tűz ütött ki a Chiltern Firehouse-ban, „hálás szívvel erősíti meg”, hogy senki sem sérült meg, a vendégek és a személyzet tagjai mind biztonságban kijutottak. A tüzet sikerült teljesen megfékezni. Mint mondta, a szálloda határozatlan ideig zárva marad.

The Chiltern Firehouse luxury hotel in London owned by André Balazs, who also owned Hollywood’s infamous Standard Hotel, is on fire.



This hotel is frequented by all of Jeffrey Epstein’s close pals such as members of the Royal family, Bill Clinton and Naomi Campbell.



I’m sure… pic.twitter.com/nrDXT8Yjjm