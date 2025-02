- Távozik az államosított, nem igazán működő lombikrendszer éléről Novák Katalin sógornője

távozás;Novák Katalin;lombikprogram;Országos Kórházi Főigazgatóság;sógornő;

2025-02-15 20:39:00 CET

Még egy hétig vagyok a Humán Reprodukciós Igazgatóság vezetője – vette észre a hvg.hu Vesztergom Dórának, Novák Katalin sógornőjének, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) Humánreprodukciós Igazgatóságának (HRI) vezetőjének nyilatkozatát, amelyet a Köztér nevű YouTube-csatornának adott. – Egyszerűbb lett volna, hogyha nem lett volna a sógornőm (a kegyelmi botrányba belebukott volt köztársasági elnök), mert ez alapján én úgy futottam, mint egy olyan ember, aki nem is szakember, és ezt próbálták az újságok bebizonyítani, hogy sőt, most legutóbb még azt kérdőjelezték meg, hogy van-e szakvizsgám – fogalmazott Vesztergom az interjúban.

A távozás azonban koránt sem előzmények nélküli. ANéhány hónapja a Forbes írta meg, hogy Vesztergom Dórakülönös körülmények között szerezte meg doktori címét Szegeden, doktori disszertációjának témavezetője a saját férje, Novák Zoltán volt, opponense pedig Gab Kovács egy, a magyar meddőségi klinikák irányításában aktív szerepre készülő ausztrál orvosprofesszor volt. Vesztergom Dóra egyébként úgy akart Szegeden doktori címet szerezni, hogy közben az egyetemhez kapcsolt lombikbébicentrum állami finanszírozása is az ő igazgatóságához tartozik. Az opponens személye miatt az egyetem gyakorlatilag leállította dolgozatának bírálati eljárását. A címet végül ennek ellenére is megadták.

Arról, hogy államosított lombikprogram nem érte el célját, a Népszava közölt egy nagy összeállítást. Mint akkor megírtuk, Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára a szocialista Komjáthi Imre írásbeli kérdésére azt válaszolta, hogy az elmúlt években csaknem duplájára nőtt a meddőségi kezelések száma, és emelkedett az ilyen eljárások segítségével született gyerekek száma is. Rétvári szerint 2018 előtt évente átlagosan 5000-5700 nő jutott hozzá a kezelésekhez, ez a szám azóta 10 ezerre nőtt, és a meddőségi kezeléseknek köszönhetően 2018 előtt 1400-1450 gyerek született, tavaly már több, mint 2300.

Ehhez képest a lapunknak nyilatkozó belső forrásunk azt mondta, az egykori Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) tényszerű adatai szerint már 2011 óta 2000 körül mozgott a lombikbébi születések száma évente. Ugyanez a jelentés azt is tartalmazta, hogy korlátlan finanszírozás mellett akár 3500 gyermek is születhetne évente. Visszás azonban az is, hogy néhány évvel ezelőtt Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a lombikprogram teljesen kiiktatásáról beszélt, mert szerinte „súlyos bűnöket követünk el a lombikkal”.