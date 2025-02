kiállítás;szobor;Doncsev Antoni;

2025-02-17 10:56:00 CET

A Klebelsberg Kultúrkúriában rendezett tárlata, a Kompozíciók kisplasztikái is „a vas szülöttei”. Azé az anyagé, amiből a második legnagyobb mennyiség található a földkéregben, és amely tulajdonságai szerint kemény, magas hőfokon munkálható, kovácsolható. Ha megformálója kellő fantáziával van megáldva, máris olyan izgalmas, expresszív szobrok készülhetnek belőle, mint a most látható kiállításbeliek.

A Bulgáriában született, Magyarországon élő Doncsev Antoni egy pályázat elnyerése után jutott el hazánkba, és kezdett fémszobrászatot tanulni az Iparművészeti Főiskolán. Engelsz József és Pölöskei József mesterektől sajátította el a szakma fortélyait, már ekkoriban felfigyeltek tehetségére. Ahhoz ugyanis, hogy valaki a kemény anyagot is elegáns formába öntse, kell rátermettség. Számos kiállítása volt, készít cégéreket, domborműveket és absztrakt szobrokat is.

A Klebelsberg Kultúrkúria téglaboltozatos pincében posztamensekre állítva fogadtak Doncsev Antoni munkái. A hajdani borospince hangulatos tere térbeli művek elhelyezésére alkalmas, de a lehetőségek korlátozottak. Doncsev szobrai szerencsére nem nagyok, és bár a rájuk vetülő mesterséges fényekkel imitt-amott akadnak gondok, jól láthatók, körbejárhatók.

Doncsev Antoni mesteri módon bánik a vassal, rendelkezik azzal a jártassággal, hogy kedve szerint tud bánni az anyaggal, míg meg nem kapja a Kompozíciók kifejező formáit. A tárlat kisplasztikái kiváló megfigyelőképességről tanúskodnak, hiszen igen érzékletesek, miközben végtelenül leegyszerűsítettek. Pár hajlított ív, egy henger, egy golyó, és kész is a figura, amint fegyvert tart kezei között, vagy egy sárkány, egy mérleg vagy egy madár. Madarak, Sárkány, Mérleg, Nézelődő. Doncsev mértani testekből épített vas figurái a nagyon is átgondolt szobrászi kompozíció mellett is kedvesen esetlennek, játékosnak tűnnek, miként a Rigó gombszemű, hegyes csőrű madara is, amelyik (nyugodjunk meg) nem fog „csipkelődni” velünk.

A márvány talapzatokra helyezett, szellemes plasztikák jól tükrözik címüket. A mérleg valóban mérlegre hasonlít, a sárkány valóban úgy néz ki, mint a mesék mágikus és spirituális tulajdonságokkal rendelkező lénye. Doncsev nagyszerűen emelte ki a legfontosabb külső tulajdonságokat: fejet, csőrt vagy éppen szárnyat, azaz meg tudja ragadni a karakter lényegét. Szobrait emellett érdekességképp ellátta kézjegyével, egy pecséttel, melyet a szobrok legkülönbözőbb pontjaiba forrasztott bele. Bár művei enélkül is magukon viselik alkotójuk keze nyomát.

„Szobraimmal és a kiállítással e régen elfeledett, ősi mesterséget kívánom bemutatni”- mondta a Kompozíciók-ról. Sikerült, a kovácsolt vasból művészet született.

Infó: Doncsev Antoni: Kompozíciók. Klebelsberg Kultúrkúria. Nyitva 2025. február 23-ig