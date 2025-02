- Jókait, Jókairól - gyerekeknek

Jókai Mór;

2025-02-17 08:01:00 CET

Nehéz, vontatott, hosszú, modoros - Jókai Mór kritikusai tettek róla az elmúlt szűk két évszázadban, hogy az átlag olvasó vonakodva vegye kezébe az író könyveit. Pedig inkább volt megosztó, mint a fentiek bármelyike. Benedek Marcell, író, irodalomtörténész még 1928-ban így fogalmazott: – Jókai nyelvében sok a tudákos idegen szó, idegenszerű kifejezés, nyelvújítási szörnyszülött… de azonkívül mekkora kincse a népnyelvnek, a régi nyelvnek, a talpraesett kifejezéseknek!

Épp ezért igazi kihívás már a gondolat is, hogy valaki Jókai hangján, Jókai életéről mesekönyvet írjon, hogy a 6-8 éves korosztállyal is megismertesse azt, akit évtizedekig a magyar irodalom a legnépszerűbb íróként tartott számon. Nem egyszerű ez még egy olyan szakembernek sem, mint a szerző, Kiss A. Kriszta, irodalomtörténész, irodalomszervező, akinek kutatási területe Jókai önéletírói kisprózája. Mint a könyvbemutatón kiemelte, váratlan, de annál örömtelibb feladat volt kedvenc, közel egy évtized óta kutatott írójáról mesekönyvet készítenie, amelyben segített neki maga az író is: – Még szerencse, hogy Jókaitól egyáltalán nem állt távol a humor.” - fogalmazott az irodalomtörténész. A fiú, aki mindent el akart mesélni című könyv ugyanis az író hangján, de modern köntösben, humorral mesél Jókai életéről. Ennek többek között számos, az író diákéveiből is származó történet adott teret, nagy hangsúlyt kapva az, hogyan alakult a személyisége a fiatal Jókainak, mielőtt írófejedelemmé vált. Ennek a humorral, némi szatírával átitatott elbeszélési módnak kulcskaraktere a könyvben Kakas Márton - Jókai egykori írói alteregója - akinek pimasz kommentárjai végigkísérik a művet. A könyv szakmai lektora Hansági Ágnes, aki Jókai Mór életének egyik legelismertebb kutatója. Ő így fogalmazott: – Egy olyan klasszikus szerző mint Jókai, kelt egy kis rettegést a ma olvasójában, de Kakas Márton karaktere mer pimaszkodni, ezért emberivé, megközelíthetőbbé válik az egész karakter. Hiszen Kakas mer vele vitatkozni és ezzel azt mutatja meg nekünk, hogy akkor tulajdonképpen Jókai mégiscsak egy olyan ember, akivel dialógusba lehet lépni - még nekünk is.

Hansági kiemelte, a könyv egyik legnagyobb érdeme, hogy az olvasó megtapasztalja: ezek a XIX. századi szövegek nem is annyira régiek, lehet rajtuk nevetni, lehet hozzájuk kapcsolódni és ehhez még csak felnőttnek sem kell lenni. A humorral, szakértelemmel és Takács Viktória munkájának hála a szöveggel párbeszédbe lépő illusztrációkkal megalkotott könyvvel még a tíz év alattiak számára is fogyaszthatóvá válik a magyar irodalom egyik legmegosztóbb írójának munkássága.

Infó: Kiss. A. Kriszta: A fiú, aki mindent el akart mesélni - Egy elveszett Jókai-önéletrajz. Móra Kiadó, 2025.