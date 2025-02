- A könnyek fesztiválja

Roberto Benigni;Giorgia Meloni;Sanremói dalfesztivál;Olly;

2025-02-17 09:30:00 CET

Érzelmek, könnyek, düh, felháborodás, fütty. A 75. Sanremói Fesztiválról sem hiányozhattak ezek az elengedhetetlen kellékek. A patinás olasz dalverseny nem csak az előadókról szól, hanem arról is, hogy a közszolgálati csatorna, a RAI minél nagyobb reklámbevételre tegyen szert. A szombat esti döntő első részét a tévénézők 70,8 százaléka követte nyomon, a második rész pedig, amikor eldőlt, ki nyeri a trófeát, 78,8 százalékos közönségarányt ért el. Ám a fesztivál többi napján is tarolt a RAI: az első naptól, keddtől, a szombati döntőig tényleg mindenki az olasz dalversenyről beszél.

A program fő műsorvezetője Carlo Conti volt, aki régi motoros a szakmában. Ezzel 2025-ben véget ért az Amadeus-korszak: a Mozartra emlékeztető művésznevű Amedeo Umberto Rita Sebastiani bizonyos szempontból a liberális Olaszország egyik arca volt, ezért sem lepett meg sokakat az a tavalyi döntése, amely szerint 2025-től már nem kívánja folytatni a Teatro Ariston színpadán. Bár Giorgia Meloni kormánya annyira azért nem akarja uralni a kultúrát, mint a magyar, a konzervatív hatások így is érvényesülnek, köztük a közszolgálati televízióban is. A kormánykritika azonban most sem hiányzott, ami az egyik sztármeghívottnak, az Oscar-díjas Roberto Benigninek volt köszönhető. Pénteken igazán univerzálisnak nevezte Conti műsorvezetőt, megjegyezve, hogy akár közlekedési miniszternek is elmehetne. Ez a kiszólás egyértelműen a jobboldali populista Matteo Salvininek, a Liga párt elnökének szólt, aki totális kudarcot vallott infrastrukturális miniszterként: az egykor szebb napokat látott vasúti közlekedés talán sosem volt ennyire megbízhatatlan Itáliában. Benigni Melonit sem kímélte, az amerikai milliárdos, Elon Muskkal, Donald Trump elnök tanácsadójával való sajátos viszonyát állította pellengérre. „Képesek összeházasodni és nászútjukra elmenni a Marsra. (Musk) Meg akarja hódítani Olaszországot, hatalmat akar: ő készíti elő a menetelést Rómába. Ő Róma, ő a Mars”, fogalmazott Benigni. A „menetelés Rómába”, azaz olaszul „marcia su Roma” a Benito Mussolini-vezette fasiszták hatalomátvételének szimbolikus aktusa volt 1922. október 31-én.

Meglepő, hogy a RAI vállalta Benigni „kockázatát”, hiszen sejthető volt, hogy a társadalomkritikától a filmjeiben sem visszariadó olasz sztár nem kíméli majd az olasz politika fenegyerekeit, de érdemes hangsúlyozni: a fesztivál egy monumentális show, amelynél mindent el kell követni azért, hogy a nézőket majdnem egy héten keresztül a képernyő előtt tartsák.

Az idei döntő során is szinte tomboltak az érzelmek. A Teatro Aristonban helyet foglaló nézők igen rossznéven vették, hogy legnagyobb kedvenceik, Irama, Giorgia vagy Achille Lauro nem jutottak be a hármas döntőbe. Különösen Achille Lauro kimaradását fogadta felháborodással a közönség, a nevét skandálták. A finálét végül az ifjú rapper, Olly nyerte meg Balorda nostalgia című számával. A fesztiválok történetében nem egyszer volt példa arra, hogy egy fiatalabb énekes, vagy még kevésbé ismert együttes diadalmaskodott. Ennek az is az oka, hogy az első helyezett képviseli az országot az Eurovíziós Dalfesztiválon, amit idén májusban Svájcban rendeznek meg. Ezért is nehezen elképzelhető, hogy olyan rangidős sztárok arassanak diadalt, mint mind a mai napig rendkívüli népszerűségnek örvendő Giorgia, vagy az olasz zene nagy öregje, a 73 éves Massimo Ranieri – mindketten indultak az idei fesztiválon. Ennél jobb alkalmat nem is találhatnának új albumuk reklámozására. Mindenesetre Gianfranco Ravasi bíboros sajnálta, hogy nem Giorgia nyert: az olasz főpap az X portálján jelezte, ő bizony érte szorított, s dalának legszebb sorait is felidézte rövid bejegyzésében.

A győztes Olly menedzsere, Marta Doná elképesztően sikeres: öt pártfogoltjából négy nyerte meg Sanremót, Ő volt például a tavalyi első helyezett, Angelica Mango menedzsere is, s 2021-ben ő segítette a győzelemhez a világszerte rendkívüli sikereket elérő zenekart, a Maneskint, amely abban az évben megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált is Zitti e buoni című számával.

A Corriere della Sera című lap a könnyek fesztiváljának nevezte az idei fesztivált, hiszen több előadó sírta el magát, köztük Olly. Sírni azonban San Remóban sem csak a győztesnek szabad. Egy sajtótájékoztatóján annyira elérzékenyült Carlo Conti, hogy a könnyeivel küszködött. Francesca Michielint saját előadásának intenzitása hatotta meg. Egy másik énekes, az édesanyja betegségéről éneklő Simone Cristicchi dala nyomán többen elsírták magukat a nézőtéren.

Infó: Sanremói Dalfesztivál, 2025. február 11.- 15.