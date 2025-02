- Cáfol a rendőrség, nem, nem kértek bocsánatot Delhusa Gjontól

rendőrség;nyomozás;bocsánatkérés;Delhusa Gjon;

2025-02-16 16:09:00 CET

„Nem kértünk elnézést az ismert énekestől. A határozat nem bocsánatkérés” – közölte vasárnap délutáni Facebook-bejegyzésében a rendőrség.

Bár a posztban nem nevezik meg, az üzenet nyilvánvalóan Delhusa Gjonnak szól, aki 2024 decemberében került a figyelem középpontjába. Akkor Újbuda alpolgármestere, Kreitler-Sas Máté hozta nyilvánosságra, hogy a XI. kerületben a zenész többször is szabálytalanul parkolt – egyik alkalommal a járdán hagyta az autóját, teljesen elzárva a gyalogosforgalmat. Amikor a közterület-felügyelők intézkedni próbáltak, Delhusa két igazolványt mutatott fel: az egyik a Nemzetközi Rendőrszövetség (IPA) pártoló tagsági igazolványa volt, a másik pedig egy magyar rendőrségi igazolványnak tűnt. Az énekes akkor azt állította, hogy ő valójában baleseti helyszínelő.

Az eset után közokirat-hamisítás gyanújával indult nyomozás, mivel felmerült a lehetőség, hogy Delhusa Gjon jogosulatlanul használt rendőrségi igazolványt. A vizsgálat során kiderült, hogy az IPA 2013 óta nem ad ki ilyen igazolványokat, és az énekes tagságát sem tudták igazolni. A rendőrség végül 2025. február 4-én megszüntette a nyomozást, mert nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot.

A művész később elismerte, hogy hibázott a pártoló tagsági igazolvány felmutatásával, és azzal indokolta a szabálytalan parkolást, hogy sietett. Állítása szerint a hatóságok utólag elnézést kértek tőle az intézkedés miatt, valamint hangsúlyozta, hogy minden nála lévő dokumentum jogszerű volt.

A rendőrség most cáfolja az énekes szavait. Mint írták, az eljárás során tanúként hallgatták ki a közterület-felügyelőket és a szabálytalan parkolást bejelentő személyeket, továbbá lefoglalták az énekesnél lévő, a felvételen is látható igazolványt. A vizsgálat megállapította, hogy a „rendőrség-police” jelvénnyel ellátott bőrtok bárki által megvásárolható termék, és a benne tartott igazolványt egy nem hatósági szervezet állította ki, így az nem minősül közokiratnak. Ugyanez vonatkozik az IPA-igazolványra is: bár civil személyek is tagjai lehetnek a szervezetnek, az ilyen dokumentum intézkedési jogkört nem biztosít.

A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 398. § (1) bekezdés a) pontja alapján – mivel a cselekmény nem minősült bűncselekménynek – 2025. február 4-én megszüntette az eljárást. A vizsgálat során lefoglalt igazolvány visszaadásáról is határozat született, ezt Delhusa Gjon kézhez kapta, aki követően a médiában többször is azt állította, hogy a „hatóság” elnézést kért tőle. „Az a büntetőjogi megállapítás, hogy egy cselekmény nem bűncselekmény, semmiképpen sem értelmezhető bocsánatkérésként. Az előadóművésztől nincs okunk elnézést kérni, ezt nem is tettük meg” - zárul a rendőrségi bejegyzés.