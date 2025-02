- Meggyilkolták az első meleg imámot Dél-Afrikában

Dél-Afrika;gyilkosság;muszlim;melegek;gyűlölet-bűncselekmény;

2025-02-16 19:30:00 CET

Gyilkosság áldozata lett Muhsin Hendricks, akit a világ első nyíltan meleg imámjaként tartottak számon – írja a BBC.

Az 57 éves vallási vezető a dél-afrikai Fokvárosban működtetett egy mecsetet, amely biztonságos menedéket nyújtott a meleg és más kirekesztett muszlimok számára. A támadás szombat reggel történt a déli Gqeberha város közelében: miután Hendricks autója elindult az út széléről, egy másik jármű állta el az útját, majd fegyveresek rátámadtak. Az elkövetők több lövést adtak le az imám kocsijára, és maszkot viseltek. A gyilkosság előtt Hendricks állítólag egy leszbikus pár esküvőjét vezette le, ám ezt a rendőrség még nem erősítette meg. A biztonsági kamera felvétele, amelyen látható, ahogy egy férfi kiszáll az autóból, majd többször rálő a hátsó ülésen tartózkodó Hendricksre, a közösségi médiában is elterjedt.

Muhsin Hendricks élete és munkássága jelentős kihívást jelentett az iszlám hagyományos értelmezésének, mivel egy elfogadóbb, együttérzőbb vallásosságot képviselt. Dél-Afrika bár az apartheid utáni alkotmányában elsőként tiltotta meg a szexuális orientáción alapuló diszkriminációt, és 2006-ban első afrikai országként legalizálta az azonos neműek házasságát, a meleg közösség tagjai továbbra is gyakran esnek erőszak és megkülönböztetés áldozatául.

Hendricks 1996-ban coming outolt, ami hatalmas felháborodást váltott ki a fokvárosi és a nemzetközi muszlim közösségben. Ugyanebben az évben hozta létre a The Inner Circle nevű szervezetet, amely támogatást nyújtott azoknak a meleg muszlimoknak, akik szexuális orientációjukat és hitüket szerették volna összeegyeztetni. Később megalapította a Masjidul Ghurbaah nevű, inkluzív mecsetet, amely kifejezetten a kirekesztett muszlimok előtt is nyitva állt.

A 2022-ben bemutatott The Radical című dokumentumfilm főszereplőjeként Hendricks így fogalmazott az őt érő fenyegetésekről: „Az önazonosság iránti igényem erősebb volt, mint a haláltól való félelmem.”

Aktívan támogatta a vallások közötti párbeszédet, valamint az LMBTQ+ közösség mentális egészségének és traumáinak feldolgozását szolgáló intézkedéseket. A 2023-as Ilga World Konferencián, amelyet Fokvárosban tartottak, hangsúlyozta, hogy ne ellenségként tekintsünk vallásra. Halálhíre mélyen megrázta a meleg közösségeket. A Nemzetközi Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transz és Interszex Egyesület (Ilga) ügyvezető igazgatója felszólította a dél-afrikai hatóságokat a gyilkosság alapos kivizsgálására, amelyet sokan gyűlölet-bűncselekménynek tartanak. „Hendricks számtalan embernek nyújtott segítséget Dél-Afrikában és világszerte. Élete megmutatta, milyen erő rejlik a közösségek közötti szolidaritásban” – fogalmazott Julia Ehrt.