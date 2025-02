- Legkevesebb nyolc ember életét vesztette, több mint ezret menekíteni kellett a kentucky-i áradások miatt

Egyesült Államok;áradás;halál;Kentucky;

2025-02-16 21:57:00 CET

Nyolcan életüket vesztették az amerikai Kentucky államot sújtó áradásokban - közölte vasárnap Andy Beshear helyi kormányzó. – Úgy véljük, hogy ez a szám még növekedni fog - mondta a politikus, hozzátéve, hogy a halottak között van egy anya és a hétéves gyermeke is. Mint mondta, az áldozatok többsége olyan utakon ragadt autójával, amelyeket elöntött a víz.

Az ítéletidő következtében háztartások tízezrei maradtak áram-, illetve ivóvíz nélkül, több mint ezer embert vittek biztonságba a mentőszolgálatok. Bevetették a Nemzeti Gárdát is, Donald Trump amerikai elnök az állam kezdeményezésére veszélyhelyzetet hirdetett.

Az Atlanta Journal Constitution helyi hatóságokra hivatkozva egy további halálesetet jelentett Georgiából.

A szombat óta tartó, viharokkal kísért heves esőzések több amerikai államot is sújtanak, így Kentucky mellett Tennessee, Georgia, Arkansas, Virginia és Nyugat-Virginia is érintett. Tennessee-ben egy gát is átszakadt, ami a helyi hatóságok szerint akár életveszélyes helyzetet is teremthet, Virginiában pedig az utakat eltorlaszoló sárlavinák akadályozták a forgalmat.