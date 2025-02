klímavédelem;faültetés;biodiverzitás;Maldív-szigetek;

2025-02-17 07:35:00 CET

Kétmillió fát akarnak ültetni az idén a Maldív-szigeteken az úgynevezett Ötmillió fa faültetési program keretében - közölte az Indiai-óceánon található szigetország állami hírügynöksége.

A PSM News vasárnap Torik Ibrahim turisztikai és környezetvédelmi miniszterre hivatkozva arról számolt be, hogy a Mohamed Muiz elnök kezdeményezte program egyrészt a klímaváltozás elleni küzdelmet, másrészt pedig a biodiverzitás javítását és a veszélyeztetett őshonos fafajok védelmét szolgálja. Az ültetendő fák között gyümölcsfák, illetve a hagyományos Maldív-szigeteki gyógyászatban használt fajták is vannak. A program értelmében öt éven belül összesen 90 különböző fajtához tartozó termőfát is terveznek ültetni, ami az ország élelmiszerellátásának biztonságát is hivatott javítani.

A miniszter elmondta, hogy a kezdeményezés támogatásához egy mobiltelefonos alkalmazást is fejlesztenek, amivel a felhasználók megtudhatják, hogy ki és mikor ültette az egyes fákat.