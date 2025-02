Tarlós faültetési programot hirdetett

Tízezer új fát Budapestre! címmel indít faültetési programot a Fővárosi Önkormányzat - jelentette be Tarlós István főpolgármester csütörtökön a Városligeti fasorban, ahol elmondta azt is: céljuk, hogy 2019-ig 8 ezer üres fővárosi fahelyet ültessenek be.