- Lesújtott a Trump-adminisztráció, kitiltotta az iskolákból az Oscar-díjas Julianne Moore gyerekkönyvét egy szeplős kislányról

2025-02-17 15:16:00 CET

A Trump-adminisztráció kitiltotta az amerikai védelmi minisztérium által működtetett iskolákból az Oscar-díjas színésznő és író, Julianne Moore Freckleface Strawberry című gyerekkönyvét – számolt be róla a szerző az Instagramon.

„Ezt a könyvet a gyerekeimnek és más gyerekeknek írtam, hogy emlékeztessem őket arra: mindannyian küzdünk, de az emberségünk és a közösségünk összeköt bennünket” – írta vasárnapi posztjában Julianne Moore, akit megdöbbentett, miért jutott ilyen sorsa gyerekkönyve. A 2007-ben kiadott, részben személyes élményein alapuló könyv egy hétéves kislányról szól, aki nem szereti a szeplőit, de végül megtanul együtt élni velük.

A Telex emlékeztet, hogy a Trump-adminisztráció több könyvet is kitiltott minisztériumi iskolákból, annak ellenére, hogy pár héttel ezelőtt még álhírnek titulálta, hogy ilyesmire készül. Az érintett intézményekbe mintegy 67 ezer gyerek jár. Egy kiszivárgott dokumentum szerint a Pentagon által fenntartott oktatási intézményeknél megtiltották, hogy az iskolai iratokban a sex szót használják a nemek megjelölésére a gender helyett, ahogyan azt is, hogy az iskolai e-mailekben szerepeljenek a preferált személyes névmások. Utasították az iskolákat arra is, ne ünnepeljenek olyan kulturális eseményeket, mint amilyen például a Black History Month – az a tematikus hónap, amikor a gyerekek az afroamerikaiak történelméről tanulnak.

Julianne Moore a 2014-es filmjével, a Megmaradt Alice-szel nyerte el a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat.