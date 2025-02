Búcsú az atlantizmustól

Orbán Viktor;Donald Trump;

2025-02-20 06:00:00 CET

Amikor már a fél világ az 1938-as müncheni paktumot emlegeti, talán nem túlzás leírni: az atlantizmusnak vége van, amint annak a világberendezkedésnek is, amely a második világháború óta megszabta a nemzetközi viszonyrendszert. Nem kellett sok hozzá, két hét alatt végbe ment. A következményeit felmérni még nem lehet, ami biztos, az új világ semmi jóval nem kecsegtet, csak növekvő bizonytalansággal, homályos jövővel. Alakuljon bárhogyan, már semmi sem lesz olyan, mint volt. A populizmust, a nácizmust magához ölelve, egy Donald Trump nevű ember szabadította a világra, olyan politikusok aktív szereplésével, mint Orbán Viktor. Szemben a müncheni paktummal, most nincs egy Winston Churchill, de még egy Charles de Gaulle sem, aki Roosevelt elnököt és a tespedt Amerikát rá tudná venni, szálljon szembe az oroszokkal, a nyugati kultúrára törő Oroszországgal. Pedig Putyin elnök már többször kijelentette, hogy a Nyugat az igazi ellensége, Ukrajna csak átmeneti megálló. Trump most a tömeggyilkos Putyinnal készül tárgyalni, Európa és Ukrajna háta mögött.

Nem mintha Európa jobbat érdemelne, a Balkáni-háború óta tudjuk, mivel jár Európa tunyasága, s most is csak annyit tudunk mondani, Európa vagy felnő a feladathoz, s az Államok nélkül maga védi meg Ukrajnát és önmagát, vagy díszletként elsüllyed a történelmi emlékezetben. Fel kell lármázni a világ még normalitásban élő részét, mert képtelenség, hogy egy politikai pojáca – akit az orosz elnök reggelire elfogyaszt – ismét világégésbe taszítsa a Földet, csak mert Mr. Trump nem ismeri a kellőképpen a történelmet.

Ez nem mondható el a magyar kormányfőről, akit mintha elvakított volna Trump bűvölete. Nem veszi észre, hogy az amerikai elnök ugyanarra készül, mint Sztálin? A kis nemzetek háta mögött kiegyezni Oroszországgal.

Közben készülnek a jövőre. Kevesebb mint fél év alatt az orosz eszközök kétharmada eltűnt az internetről – írja a Cybernews. Mivel az internetes infrastruktúrájuk egyre nagyobb részét a saját nagy tűzfaluk mögé építik fel, a nyilvánosan is látható orosz szerverek és internetes eszközök alapján az ország kisebbnek tűnhet, mint Románia vagy Svédország. Október előtt még 920 ezer látható orosz eszköz és szolgáltatás volt a neten, például hálózatra csatlakoztatott eszközök, routerek, email szerverek, VPN-szerverek. A ShadowServer alapítvány szerint azonban egy feleződés után november végén a szám felugrott majdnem kétmillióra, csak hogy decemberben szinte egyik napról a másikra bezuhanjon 320 ezer körülre. Mindez már csak azért is bizarr, mert szinte minden más országban az internetre csatlakoztatott eszközök száma folyamatosan nő. A Cybernews szerint a kormány egy ideje már játszadozik egy nemzeti, szuverén internet gondolatával, amivel jórészt leválnának a globális világhálóról. Szakértők szerint még kísérleteznek, és először azokat a tagköztársaságokat választják le a nagy internetről, amikben sok kisebbségi él. A leválás másik oka a kiberháborús védelem lehet.