- Országjárásra indulnak a KDNP politikusai, meg kell védeni az embereket, egyebek mellett a gépek visszaéléseitől

KDNP;országjárás;önkiszolgáló kasszák;

2025-02-17 20:57:00 CET

Ismét országjárásba kezdtek a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési frakciójának tagjai és vezető politikusai - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Simicskó István, a kisebbik kormánypárt parlamenti képviselőcsoportjának vezetője hétfőn Szombathelyen, az újabb országjárás első állomásán tartott sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta: a KDNP családbarát politikát folytat, a családokért dolgozik, ez szeretnék hangsúlyozni az országjárások alkalmával. A személyes találkozások során megismerik az emberek véleményét, összegyűjtik javaslataikat annak érdekében, hogy akár az Országgyűlésben, akár más fórumokon képviselhessék azokat, és ha szükséges, akár jogszabályok, törvények módosítását is kezdeményezzék.

Konkrét példaként említette, hogy nyugdíjasszervezetek azzal keresték meg őket, nehézségeket jelent az időseknek a multinacionális láncok áruházaiban egyre nagyobb számban megjelenő automata pénztárak használata. A kormánypárti politikus jelezte, szeretnék elérni, hogy a nagyáruházakban továbbra is legyenek hagyományos pénztárak, hogy az emberek választhassanak, melyiket használják, illetve azt, hogy a bankkártyahasználat mellett széles körben maradjon meg a készpénzhasználat lehetősége is. Hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy a készpénzhasználat Magyarországon akár a legfelső törvényi szinten, akár az alaptörvényben rögzített módon is védelmet kapjon.

Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke arról beszélt, a 80 éves fennállását idén ünneplő KDNP az Országgyűlés egyetlen jogfolytonos történelmi pártjaként mindig is arra építette a politikáját, hogy folyamatosan meghallgassa, felkarolja, képviselje az emberek problémáit. A Kereszténydemokrata Néppárt a hétköznapi emberek pártja, azért dolgozunk, hogy a problémáikat megismerjük és azokra megoldást kínáljunk" - hangoztatta a politikus.

Elmondta, hogy most induló újabb országjárásuk során valamennyi vármegyébe el szeretnének látogatni. Hozzátette, nem lakossági fórumokat szerveznek, nem előadásokat kívánnak tartani, hanem a találkozókon beszélgetésre, együtt gondolkodásra hívják az embereket. A KDNP álláspontja szerint az embereket meg kell védeni a gépektől, a gépek visszaéléseitől, ezt célozza az a javaslatuk, amely a mesterséges intelligenciával kapcsolatos helyes, keresztény viszonyulást kívánja visszatükrözni.

„Mi, keresztények is úgy gondoljuk, hogy a mesterséges intelligencia hatalmas lehetőség, mind a gazdaság, mind az egész ország számára, ugyanakkor számos veszélyt is hordoz. Éppen ezért meg kell védenünk magunkat, meg kell védenünk az adatainkat, meg kell védenünk családjainkat a mesterséges intelligencia túlterjeszkedésétől” - fogalmazott.

Latorcai Csaba szólt arról is: az év végéig tartó országjárásuk során nemcsak a KDNP tagjaival, szimpatizánsaival, a keresztény közélet szereplőivel szeretnének találkozni, hanem a vármegyék politikai és hitéleti vezetőivel is beszélgetnek majd társadalmi, szociális és gazdasági kérdésekről.