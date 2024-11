Járják az országot Sándor Máriáék

Nem akarjuk ugyanazokat az utakat, nem egyszer tévutakat bejárni, amelyeken korunknál fogva mi magunk is voltunk már, s amit mostanában is látunk magunk körül – így magyarázta Horgas Péter, miért nem fogadja el egyetlen politikai párt közeledését sem a Magyarországért Mozgalom. A látványtervező, a gyermekéhezés felszámolását célzó Nemzeti Minimum kezdeményezés kitalálója és vezetője egyben ennek a mozgalomnak a háromfős vezetésében is benne van és ma már határozottan vállalja társaival, hogy politikai mozgalom alapjait rakják le.