home office;

2025-02-21 06:00:00 CET

Abban a tudatban élhettünk, hogy a home-office beépült a foglalkoztatás rendszerébe. A világjárvány lecsengése után a munkaadók vagy hozzájárultak az állandóvá tételhez, vagy megszüntették azt, esetleg kompromisszumos megoldásként belementek a hibrid megoldásba is. Az uniós statisztika szerint hazánk a sereghajtók egyike a maga 10,6 százalékos arányával. Amit Brüsszelben úgy könyveltek el, hogy a magyarok körében nem igazán kedvelt ez a lehetőség.

A világ eddigi látszólagosan megszokott rendjét felkavaró Trump-hatás még az amerikai home-office viszonyokra is kihatott. Az egyik első elnöki rendelet ugyanis betiltotta a közszférában dolgozók számára az otthoni munkavégzést. De az eddigi 1,1 millió jogosult közül eddig is csak 228 ezren éltek a lehetőséggel. Korántsem állítjuk azt, hogy ennek bárminemű hatás lenne a hazai munkaerőpiacra, de elgondolkodtató, hogy hosszú idő múltán csak január végén vert némi hullámokat Lázár János miniszter tavaly nyári intézkedése, ami a teljes MÁV-Volán állomány számára megtiltotta az otthoni munkavégzést. A múlt hónapban egy szakszervezeti közlemény jelezte, hogy felcsillant a remény, hogy ismét kinyílhatnak a home-ofice kapui, mivel a kedvezőtlenné vált feltételek miatt számosan felmondtak a cégnél. A tárca azonban mindezt tagadta. S, ha nem is tárultak ki ismét az otthoni munkavégzés kapui, kiderült, hogy a vállalatcsoporton belül azért akadt kiskapu is. Az informatikusaiknál a részbeni, home office-t "alkotói munkavégzésnek" nevezték el, ami enyhített tilalomnak tekinthető. Lázárék is tudják, hogy bizonyos állásokat csak ílymódon tudnak betölteni. Lehet, hogy előbb-utóbb a kalauzok permanens hiányát, a kivételezett állományba sorolásukkal, oldják majd meg, Informatikus közreműködésével otthonról ellenőrzik a jegyeket.