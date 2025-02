- Meghalt Návai Anikó

gyász;halálhír;Návai Anikó;

2025-02-18 09:57:00 CET

76 éves korában elhunyt Návai Anikó újságíró-műsorvezető, akit sokan úgy ismertek, mint a hollywoodi sztárok riportere - értesült a Blikk.

Návai Anikó Szegeden született, 1973-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ezt követően, 1973-ban kezdett el dolgozni szerkesztőként a Magyar Rádióban. Nyolc évvel később, 1981-ben a férjével, Skorka Györggyel az Egyesült Államokba költözött, ahol először Miamiban, majd New Yorkban telepedtek le. 2000-től kezdődően 23 éven át az egyetlen magyar tagja volt a Golden Globe-díjakat odaítélő Hollywood Foreign Press Associationnek.

New York-ban került kapcsolatba a BBDO nevű reklámügynökséggel, majd Tassy Jenő rádiós tudósító segítségével a Voice Of America riportere lett 1987-ig Washingtonban, majd Los Angelesben. 1991-ben visszatért Magyarországra, ahol nem sokkal később megalapította az Atlantic Press hírszolgáltató és PR-céget Bokor Pállal. 1998-ban visszaköltözött az Egyesült Államokba, de élete utolsó éveiben is sokat ingázott a két ország között.

Návai Anikónak számos tévés szereplése is volt, négy éven át, 2012-2016 között a Magyar Televízióban „Szeretettel Hollywoodból” című műsor műsorvezetője volt. Később egy rövid időre a TV2 munkatársa lett, illetve az AMC-nél is dolgozott, továbbá a Nők Lapjában publikált.

Karrierjét beárnyékolja az a bizonyos Scarlett Johansson-interjú, amely a Nők Lapjában jelent meg, s melyről később kiderült, több korábbi interjúból és más forrásokból lett összeollózva. Ezek után a magatartási kódex megsértése miatt kizárták a Golden Globe-ból.