- Mentelmi jogot akart magának az Integritás Hatóság bűncselekményekkel gyanúsított elnöke

mentelmi jog;Állami Számvevőszék;lobbizás;Windisch László;Integritás Hatóság;Biró Ferenc;

2025-02-19 08:00:00 CET

A 444 birtokába jutott egy dokumentum, amely szerint az Integritás Hatóság (IH) elnöke, Biró Ferenc 2023 júniusában törvénymódosításért lobbizott, amelynek részeként mentelmi jogot is kért magának.

Ahogy arról beszámoltunk, g az IH elnökét az ügyészség nemrég újabb bűncselekményekkel gyanúsította meg. A Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint Biró Ferenc 2023 januárjában megbízási szerződést kötött egy külföldi céggel, hogy segítse az IH-t egy brüsszeli székhelyű külképviselet létrehozásában, s ezért mintegy 17 millió forintnak megfelelő eurót fizetett ki a társaságnak.

A nyomozók szerint a hatóság magyar autonóm államigazgatási szervként nem jogosult ilyen diplomáciai külképviselet létesítésére. Emellett az ügyészség szerint az elnök tavaly áprilisban két újabb határozott idejű szerződést kötött ugyanezzel a külföldi céggel. Az egyik az IH stratégiai kommunikációjának támogatásáról szólt az EU-ban, a másikban pedig lobbitevékenységgel bízta meg a céget, ezekre összesen 45 millió forintnak megfelelő eurót fizetett ki.

Biró Ferenc a hatóság feladatköréhez kapcsolódó végzettséggel nem rendelkező családi ismerősét is alkalmazta havi 2 millió forintos fizetésért. Az ügyészség bemutatott egy tematika-tervezetet, amiben többek között olyan témák szerepeltek: „az alászállás morfológiája”; az „ontológiai bukás mint a létkorrupció kezdete”; „a halál hagyományos és modern értelmezése és a létkorrupció összefüggései.”

Mint emlékezetes, korábban azért gyanúsították meg hivatali visszaéléssel az elnököt, mert az ügyészség szerint az IH autót bérelt Biró feleségének. Az ügyészség szerint Biró a korábbi gyanúsításban foglaltakkal együtt összesen közel 87 millió forint vagyoni hátrányt okozott az IH-nak.

A 444 emlékeztet, hogy Bíro Fernc sorsa most az Állami Számvevőszék elnökének kezében van. Windisch László indíthatná el ugyanis a végső soron az IH-elnök felmentéséhez vezető közigazgatási pert, valamiért azonban mostanáig nem lépett az ügyben. A lap ráadásul úgy tudja, hogy számos egyeztetés, személyes találkozó is lezajlott az IH munkatársai és az ÁSZ elnöke között a január 16-i gyanúsítást követően, ahol a hivatali visszaélésre vonatkozó információk is szóba kerültek.

A laphoz eljutott dokumentum szerint Biró 2023 júniusában egyenesen törvénymódosításért lobbizott, hogy saját maga dönthessen az elnökhelyettesek személyéről. Ha sikerrel jár, kirúghatta volna az ÁSZ által jelölt és a köztársasági elnök által kinevezett elnökhelyetteseket, saját maga állíthatott volna fel egy új igazgatóságot.

A másik kérése pedig az volt, hogy az Integritás Hatóság mindenkori elnöke mentelmi jogot kapjon, ami jól jött volna neki, hiszen most az ügyészség bűncselekményekkel gyanúsítja.

A lap szerint mindezt Varga Judit igazságügyi miniszternél próbálta meg elérni, aki fél évvel később már Windisch László ÁSZ-elnök párjaként mutatkozott.