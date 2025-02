- Hadházy Ákos: Közérdekű adatigényléssel ki fogom kérni azokat a szerződéseket, amelyek az „Integritás Akadémiát” érintik

Integritás Hatóság;Biró Ferenc;

2025-02-18 11:28:00 CET

Közérdekű adatigényléssel ki fogom kérni azokat a szerződéseket, amelyek az „Integritás Akadémiát” érintik, köztük – ha létezik – azt is, amelynek keretében havi két millió forintot fizettek többek között „A halál hagyományos és modern értelmezése és a létkorrupció összefüggései. A halál utáni exisztencia és az integritás helyreállítása” című tananyagok elkészítéséért – írja Facebook-posztjában Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő nagy bajnak tartja, hogy Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnök öt napja nem reagál az ügyészség által vele szemben közölt újabb hűtlen kezelés miatti vádakra.

– Akkor is baj, ha nyilvánvaló az összefüggés a nyomozás megindítása és aközött, hogy az Integritás Hatóság meglepő módon, a sovány jogkörei ellenére is megindított több, a korrupt kormány számára kellemetlen vizsgálatot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ha az ügyészség által közölt ügyek között valódi is akad, akkor annak ne legyen következménye. Az is baj természetesen, ha a nyomozás politikai megrendelésre történt, de ha van alapja, akkor az sem mentség – hangsúlyozza Hadházy.

A politikus szerint nyilvánvalóan nem elfogadható, ha ezt – az autókat érintő, az Átlátszó által benyújtott igényléshez hasonlóan – a hivatal arra hivatkozva tagadná meg, hogy az ügyészség lefoglalta az iratokat, hiszen ezeknek a dokumentumoknak digitális formában is meg kell lenniük. Amint arról korábban beszámoltunk, az Integritás Hatóság elnökét szintén hűtlen kezeléssel gyanúsítják, mert a hatóságok szerint felesége is használta a hivatali autót.

– Nagyon szomorú ez, hiszen ebben az esetben a kormánynak lehetősége lesz egy Bíró Ferencnél „megbízhatóbb” utódot kinevezni, aki a hatóság szerény jogköreivel sem engedi élni a munkatársait, pláne nem fog a hivatalos jelentéseiben arról írni, hogy ezek a jogkörök nem elégségesek. Bíró Ferenc ugyanis ezt jelezte Brüsszel felé, ami hivatalos és jogos indoka lehetett a támogatások további felfüggesztésének – aggódik Hadházy Ákos.