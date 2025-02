Orbán Viktor: Washington után el akarjuk foglalni Brüsszelt is, Ukrajna uniós tagsága szóba sem jöhet

Orbán Viktor;fenyegetés;Balatonfüred;leszámolás;Donald Trump;kihelyezett frakcióülés;

2025-02-19 15:26:00 CET

A tavaszi parlamenti évad nyitányaként megtartotta kihelyezett frakcióülését a Fidesz–KDNP Balatonfüreden, Orbán Viktor pedig helyzetértékelést tartott, amely alapján úgy tűnik, Donald Trump hatalomra kerülése után elérkezettnek látja az időt, hogy lépéseket tegyen egy valódi diktatúra kiépítése felé Magyarországon.

A kormányzati Magyar Nemzet számolt be az elhangzottakról. E szerint Orbán Viktor azzal kezdte a fideszes parlamenti képviselőknek adott helyzetértékelést, hogy Donald Trump elnöki beiktatásával „a globalista liberális ideológia képviselői” elvesztették a nyugati világ legerősebb hatalmának fővárosát. Ez elképzelése szerint lehetővé teszi, hogy „nagyokat tegyünk és nagyban gondolkodjunk. Az elmúlt 15 évben „ellenszélben” voltunk, most pedig végre „hátszelünk” van.

A győzelmi jelentést úgy folytatta, hogy „a Soros-hálózat” elvesztette Washingtont, a Trump-adminisztráció megkezdte a felszámolását, ez pedig azt jelenti, hogy „a dolláresőnek” vége, „a Soros-hálózat” már csak Brüsszelre és az európai adófizetők pénzére számíthat. Ezzel a lendülettel meg is jelölte ellenségként a belga fővárost, pontosabban az ott lévő politikusokat, akik szerinte meg akarják buktatni a nemzeti kormányt, és bábkormányt akarnak ültetni a magyarok nyakába. A kormányfő lázadónak nevezte a fideszeseket, kijelentve, hogy ezt meg fogják akadályozni. „Sőt, összefogunk a hozzánk hasonlóan gondolkodókkal, Washington után el akarjuk foglalni Brüsszelt is” - hangzott a kardcsörtetés.

A miniszterelnök ezek után felvázolta az Európai Unió sokszor emlegetett, állítólagos gonosz céljait is, mint például a rezsicsökkentés és a 13. havi nyugdíj eltörlése, de szerinte a fideszes és kormányzati körökben gyermekvédelminek nevezett törvényt is meg akarják semmisíteni. Azt is állította, hogy szerinte igazságtalanul bírságolja az EU napi egymillió euróra Magyarországot, szerinte ez azért van, mert „nem engedjük be a migránsokat”. Hangsúlyozta, hogy az Orbán-kormány nem fog eleget tenni az EU elvárásainak.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy semmilyen előfeltétele nem adott Ukrajna uniós tagságának, így az szóba sem jöhet. „Az amerikaiak kivonulnak Ukrajna finanszírozásából, és ezt az EU az európaiakkal, többek között velünk, magyarokkal akarja majd megfizettetni. Már az asztalon van a javaslat, hogy mi, magyarok, adjunk évi kétszázmilliárd forintot Ukrajnának” - riogatott.

Úgy folytatta: „Trump és Musk lebuktatta Soros és a demokraták politikai korrupciós hálózatát, akik dollármilliárdokat osztottak szét médiumoknak, nemzetközi szervezeteknek, Magyarországon is.” Politikai korrupciónak azt nevezte, amikor valakit „azért fizetnek, hogy azt írja, azt mondja, amit kérnek”. Ezek után ukázba adta az egybegyűlt fideszeseknek:

hozzanak szigorú törvényeket, és akik részesültek ezekből a pénzekből, azokat tiltsák ki Magyarországról.

A kormányfő ezt követően is képtelen volt abbahagyni a háborús hergelést. A kormánylap szerint „harcra hívta a képviselőket”. „A Birodalom csatát vesztett Washingtonban, vesztésre áll a háborúban. Nálunk akarnak visszavágni 2026-ban. Új katonákat szerződtettek, új sereggel jönnek. Nekünk is készen kell állni, és győzni kell. Ez az év az áttörés éve lesz” - jelentette.

Végezetül a miniszterelnök támogatásáról biztosította Donald Trump törekvéseit az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban.