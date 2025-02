Az ügyészség szerint sem kell nyomozni a recski sárlavina ügyében

ügyészség;sárlavina;nyomozás megszüntetése;Recsk;

2025-02-19 16:27:00 CET

Az Egri Rendőrkapitányság korábban lezárta a recski bányánál történt, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekményének gyanúja miatti nyomozást, így Tordai Bence panaszt adott be az ügyészségnek, amit most elutasítottak - számolt be a Facebookon a független ellenzéki országgyűlési képviselő.

Mint jelezte, annak ellenére döntött úgy az egri rendőrség és az ügyészség is, hogy nem érdemes nyomozni a recski bányavállalkozó felelősségre vonása ügyében, hogy a szakértői megállapítás szerint egyértelműen a bányászati szabálytalanságok miatt indult meg a sárlavina, ami több tucat család otthonát tette tönkre Recsken.

„Az ügyészség szerint nincs itt semmi látnivaló” - írta Tordai, noha a határozat is elismerte, hogy térdig ért a sártenger, tehát maguk is elismerik a katasztrófa mértékét. De még ez sem elég ahhoz, hogy bűncselekmény miatt nyomozzanak - állapította meg a jelenleg függetlenként politizáló korábbi párbeszédes politikus.

„Ez elfogadhatatlan. A bányatulajdonos megszegte a szabályokat, veszélybe sodorta emberek életét és otthonait, a hatóságok viszont mossák kezeiket”

- közölte Tordai Bence, hozzátéve, a történetnek még nincs vége, ugyanis az érintett családokat képviselő ügyvéd, Magyar György szintén panaszt nyújtott be az ügyészségi döntés ellen.