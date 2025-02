NEAK: feleannyi betegre feleakkora a finanszírozási keret

egészségügy;Rákosmente;szakrendelők;NEAK;

2025-02-20 06:57:00 CET

Az egészségügyért felelős tárca a finanszírozóval rendszeresen felülvizsgálja a szakrendelők teljesítményét és három havonta hozzáigazítja a finanszírozásukat az elvégzett feladataikhoz. A jobban teljesítő intézmények havi ellátási kvótája nő, a kevesebb beteget ellátóké pedig csökkent – derült ki abból a válaszból, amit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) sajtóosztálya küldött lapunk érdeklődésére.

A Népszava azt követően fordult a NEAK-hoz, miután hétfőn a rákosmentei szakrendelőt üzemeltető HT Medical Center a közösségi portálján azt közölte, hogy a finanszírozó felezte a közfinanszírozott szakrendeléseik – például egynapos műtétek, laborvizsgálatok – keretét. Így a jövőben fele annyi közfinanszírozott beteget tudnak csak fogadni, mint korábban. A közellátás mellett magánszolgáltatásokat is kínáló cég a bejegyzésben kitért arra is, hogy miközben az egy beteg után járó tb-támogatás 2017 óta nem változott, a költségeik megduplázódtak (bizonyos költségelemek esetében - mint például az energiadíjak - megháromszorozódtak). Hozzátették: továbbra is fogadnak közfinanszírozott ellátásra pácienseket, de a pénzelvonás következményeként lassul az ellátás, nőnek majd a várólisták. A kerület polgármestere, Horváth Tamás pedig két nappal ezelőtt levélben kért magyarázatot a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkárától a történtekre.

Lapunknak a NEAK sajtóosztálya azt írta: a HT Medical Center Kft. közfinanszírozott ellátás keretében „egynapos sebészeti ellátás, járóbeteg-szakellátás és labordiagnosztika tekintetében rendelkezik finanszírozási szerződéssel”. Idén februártól az egynapos ellátási kvótákat osztották újra a tavalyi év teljesítményadatai alapján. Az intézmény járóbeteg kerete pedig még a múlt évben változott. Közölték azt is, hogy mindkét ellátási formában kifejezetten alacsony kihasználtsággal működött a HT Medical Center. A szolgáltató 2024-ben feleannyi beteget látott el, mint amennyi lehetősége lett volna forrásoldalon, ezért a NEAK felelős finanszírozóként azon intézmények felé csoportosította át az ott lévő forrást, ahol több beteget látnak el. Ha a HT Medical Center Kft. a betegek érdekeit szem előtt tartva növeli az ellátások számát, akkor az ahhoz szükséges forrásokat is megkapja. Ugyanakkor ameddig a HT Medical Center Kft. nem látja el a betegeket, addig a kihasználatlan kereteit olyan szolgáltatónak adják oda, amely teljesít – írták.