Az X-en is megjelenik az állami média

2025-02-20 13:26:00 CET

Az X közösségi platformon is megjelenik a közmédia - jelentette be Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója csütörtökön az M1 aktuális csatornán. A Duna Médiaszolgáltató szerdától vált elérhetővé, március közepétől pedig az MTVA is megjelenik a korábban Twitterként ismert oldalon.

Altorjai Anita hangsúlyozta, az olvasók több mint fele ma már kizárólag a közösségi médiából tájékozódik. Őket nevezzük passzív hírfogyasztónak, „azt olvassák, ami eléjük kerül”. Hozzátette, a tudatos hírfogyasztó utánanéz az olvasott tartalom hitelességének és valóságtartalmának. „Nekünk az a dolgunk azzal, hogy ezen a platformon is jelen legyünk, hogy ne kelljen a tudatos hírfogyasztónak továbbmenni. Amit nálunk olvas, az tényleg úgy van, ahogy történt” - állította.

Altorjai Anita megjegyezte, a közösségi térben 2020 óta van jelen a közmédia szinte minden műsorával. Elmondta, fontos a fiatal generációk elérése, akik szinte csak a közösségi médiából tájékozódnak, cél egy saját „X-közösség” kiépítése.

A vezérigazgató kiemelte, fontos, hogy nemcsak itthon, hanem a határokon túl is felhívják a figyelmet arra, mit csinál az állami média, ezért angol nyelvű oldalt is indítanak. Altorjai Anita a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt hangsúlyozta: az X egy nagyon dinamikusan fejlődő felület, ami egy év alatt 84 százalékkal gyarapította olvasóbázisát.

Az X-nek világszerte 600 millió felhasználója van, ebből 1 millió 420 ezren magyarok. A Duna Médiaszolgáltató elsősorban műsor- és program kommunikációra használja majd az új felületet.