Bayer Zsolt bevallotta, amerikai pénzből lobbizott, hogy Magyarország amerikai fegyvereket vásároljon

Egyesült Államok;Bayer Zsolt;lobbizás;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2025-02-20 13:02:00 CET

„Olvasom, hogy a kormány fel akarja tárni az összes, Magyarországra befolyásolási céllal érkezett amerikai pénz útját. Életemet és véremet a szuverenitásvédelemért, úgyhogy segítek: kezdjük rögtön Bayer Zsolttal” - javasolta Facebook-bejegyzésében Rácz András Oroszország-szakértő.

Rácz András ezzel a Magyar Nemzet publicistájának az egyik 2014-es cikkére hívja fel a figyelmet. Bayer Zsolt akkor azt írta: „1995-ben a Lockheed Martin húszezer dollárt adott nekem az Amerika-sorozatom elkészítésére, ezért az F16-os repülőgépeket gyártó bázison kellett forgatnom és dicsérnem a terméket. Csak azért mondom, mert ha én 1995-ben megértem nekik ennyi pénzt, akkor vajon mennyit érnek nekik a döntéshozók?”

Rácz András emlékeztet, a Magyar Honvédség légierejénél 1993-ban léptek szolgálatba a szovjet államadósság fejében kapott MiG-29-es vadászrepülőgépek, de a NATO-csatlakozás szándéka és Oroszország mint alkatrész-ellátó kiszámíthatatlansága miatt már ekkor rendszeresen felmerült, hogy korszerűbb, nyugati váltótípusra lesz szükség. Végül az első Orbán-kormány döntött a Gripenek mellett, bár a legutolsó pillanatig az F-16-os tűnt befutónak. Ennek megfelelően nem meglepő, hogy a jelentős nyugati hadiipari vállalatok igyekeztek megragadni a lehetőséget, és ebbe a sorba illeszkedik a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa által leírt, Lockheed Martin által adott megbízás is.

„Szuverenitásvédelmi oldalról fontos tisztázni: Bayer Zsolt az ország biztonsága szempontjából kulcsfontosságú, tényleg stratégiai ügyben (haditechnikai beszerzés) képviselte egy külső hatalom érdekeit. Nem arról volt szó tehát, hogy két lenszoknyás civil elárvult kiskutyákat tutujgatott és ehhez esetleg kaptak három dollár ötven cent külföldi támogatást… hanem arról, hogy Bayer Zsolt azért lobbizott, hogy egy, a Magyar Honvédség képességeit évtizedekre meghatározó kérdésben (milyen vadászrepülőgépet vegyünk) az USA-nak kedvező döntés szülessen”

- hívta fel a figyelmet Rácz András. Mint jelezte, Bayer Zsolt ráadásul nem is kevés pénzt kapott ezért: 20 ezer dollárt, akkori árfolyamon átszámítva körülbelül 2,4 millió forintot, amelyből akkoriban lehetett venni egy átlagos budapesti lakást. A film elkészítésével persze feltehetően megvoltak a költségei is, de Rácz azzal nem vádolja Bayert, hogy buta lenne, így feltehetően nem csinált rossz üzletet. Már csak azért sem feltételezi ezt, mert a propagandista szerinte kifejezetten ügyel is a pénzére, ugyanis a kétezres évek második felében például szlovák rendszámú autóval járt, adóelkerülést megvalósítva.

„Az, hogy pontosan mennyi pénz maradt a zsebében ebből a húszezer dollárnyi, amerikai hadiipari lobbipénzből, például igen érdekes szuverenitásvédelmi vizsgálat tárgya lehetne” - írta Rácz András, aki nem tartja valószínűnek, hogy Bayer Zsolt kamu történetet talált volna ki. Ugyanis a jelzett sorait 2014 november elején, nagyjából három héttel a kitiltási botrány után hozta nyilvánosságra, feltételezése szerint azért, hogy „elébe menjen” annak a lehetőségnek, hogy esetleg az amerikaiak publikálják ezt előbb róla.

„Őszintén bízom a Szuverenitásvédelmi Hivatal mindenre kiterjedő, alapos, tisztességes vizsgálatában” - zárta felhívását a szakértő, egy emojival jelezve, hogy ironizál, nem igazán bízik a Lánczi Tamás-féle állami szerv fellépésében.

Az amerikai támogatásának a kérdése azután került elő, hogy Donald Trump amerikai adminisztrációjának a hivatalba lépésével és a USAID által nyújtott washingtoni kormányzati támogatások leállításával párhuzamosan az Orbán Viktor elkezdett arról beszélni, hogy a „Soros-hálózat” Washingtonból Brüsszelbe tette át a székhelyét, „az amerikai Demokrata Párt politikai korrupciós hálózata” dollármilliárdokat osztott szét médiának, nemzetközi szervezeteknek,. de most szigorú törvényeket fognak hozni, és akik részesültek ezekből a pénzekből, azokat „tiltsák ki” Magyarországról.