Gyengébb éve volt a Molnak

teljesítmény;MOL;2024;

2025-02-22 09:35:00 CET

Bár az összeg 31 százalékkal alulmúlja a 2023-as szintet, az olajcsoport több mint három évtizedes történetének még így is a negyedik legmagasabb eredménye. A legtöbbet sorrendben 2022, majd 2023, utána pedig 2021 hozott a konyhára. A tavalyi, utolsó negyedévi nettó eredmény viszont 8 milliárd forinttal már nulla alá csúszott. Veszteséges negyedévre 2022 utolsó három hava, tehát nyolc negyedéve nem akadt példa. Az olajcsoport 2024-ben 9,2 ezermilliárdos bevételre tett szert. Ez 2023-hoz képest 3 százalékos bővülés, egyszersmind a 9,8 ezermilliárdon záró 2022 után a második legnagyobb summa.

A Mol Csoport közleménye nem a nettó, hanem – néhány éve – a dollárban kimutatott adózás előtti eredményre összpontosít. Ez tavaly 1,5 milliárd dollár – 542 milliárd forint – lett. A szint 23 százalékkal szerényebb a 2023-asnál és valamivel elmarad az 1,6 milliárd dolláros tavalyi ígérettől is. A csoport 2025-re 1,6 milliárd dollár körüli célt határozott meg.

2024 nem volt könnyű év a Mol Csoport számára – idézi a cég közleménye Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató szokatlanul hosszú véleményét. Az ukrán-orosz háború kihívásaival továbbra is meg kellett küzdeniük, hogy országaikban biztosíthassák az ellátást – fogalmazott. A szabályozások és kormányzati elvonások még mindig hatottak az üzleti környezetre. Ráadásul az olajipar jövőjét továbbra is bizonytalanságok övezik. Mindez rányomta a bélyegét jövedelmezőségükre is. Ennek ellenére működésük stabil maradt. Bár tavaly a külső környezet korlátozta növekedési lehetőségeiket, folytatták a terjeszkedést, haladtak stratégiai beruházásaikkal és fontos lépéseket tettek a térségi ellátás biztonságának erősítése érdekében. További kőolaj-beszerzési lehetőségek felkutatása mellett felavatták a térség legnagyobb zöldhidrogén-üzemét és az 1,3 milliárd eurós, tiszaújvárosi poliolüzemet is. Az elnök-vezérigazgató kiemelte az új találattal elért, rekordszintű vecsési termelést és kiskereskedelmi üzletágukat is. Idén változó, de nem szűnő bizonytalanságokra számít. Az olajipar átalakulásának erőltetett napirendje komoly versenyképességi problémát jelent Európa számára – szögezte le. „Házi feladatként” hatékonyságnövelést, a költségek kordában tartását, alapvető üzletágaik értékteremtésének folytatását, illetve észszerű és nyereségnövelő új befektetéseket határozott meg.

A negyedik negyedévi nettó veszteséget a „körforgásos gazdálkodás”, vagyis a hulladékipari ág negatív teljesítménye okozta – közölte értékelésében az Erste. A Mol fő tevékenységei – a szénhidrogén-kutatás-termelés, a feldolgozás-nagykereskedelem, a fogyasztói szolgáltatások és a gázszállítás - ugyanakkor nagyjából megfeleltek a várakozásoknak.

A befektetők nem büntették a társaságot: az olajpapír árfolyama lényegében szinten maradó BUX mellett 0,3 százalékkal nőtt.