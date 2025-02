Erdőt telepítenek a kétfarkúak vezette XII. kerületben, már feltörték a korábbi „fideszes betont”

bontás;Hegyvidék;faültetés;beton;fideszes vezetők;MKKP;Kovács Gergely;

2025-02-22 15:01:00 CET

Sajnos a korábbi vezetés mindent elkövetett, hogy ne maradjanak erdők a Rácz Aladár út mentén, de szerencsére egy részét még vissza lehet csinálni – osztotta meg Facebook-oldalán Kovács Gergely. A fővárosi XII. kerület polgármestere, aki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) színeiben nyert a hosszú ciklusokon át Fidesz vezette városrésben, sőt, pártja a többséget is megszerezte, most nagy fába vágta a fejszéjét: a környezet eddigi pusztítása helyett erdőt telepít oda, ahol korábban is az volt.

– Elkezdték átminősíteni lakóövezetbe az erdőket, ezt az előterjesztést mi ősszel visszavontuk. Illetve volt olyan, ami már lakóövezet volt, ezt visszaminősítettük erdőnek – hangsúlyozta Kovács. Mint hozzátette, elődeik az önkormányzati telkek egy részét eladták a Hegyvidék Real Estate Kft.-nek, azzal, hogy beleírták a szerződésbe, hogy az ingatlanokon átvezető utat megszüntetik.

Csakhogy a látszólag jó üzletet kötő magánvállalkozásnál rájöttek, hogy nem lehet kiváltani az utat, úgyhogy visszacserélték a telkeket és az önkormányzat 100 millió forintot is fizetett kárpótlásul a cégnek. – Micsoda remek üzleti érzék! – állapította meg a polgármester.

Kovács Gergely hozzátette, a visszakapott telkeken időközben persze kivágta a cég a fák nagy részét és részben le is aszfaltozta-betonozta a telket. Az aszfaltot mostanra elbontották, március 1-jén pedig visszaültetik fákkal, amire várnak mindenkit. Szükség is lesz a segítő kezekre, mert ahogy a kerület vezetője kiemelte, sok új fa lesz.