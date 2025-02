Orbán Viktor;évértékelő;

2025-02-22 15:19:00 CET

Hiába zengett az ég az EP-választás előtt, mi nyugodtak maradtunk, mert megtanultuk, az idő számít. Az idő tapasztalat. Tudjuk, hogy a politikában egyetlen állandóság van, a változás. Mindig történik valami kiszámíthatatlan, hol jó, hol rossz. És amikor azt hiszed, te már mindent láttál. Nos, leginkább akkor jön a meglepetés. Puff, csapásokat adunk és csapásokat kapunk. Néha többet kapunk, mint adunk. Az a titok, hogy ilyenkor is állva kell maradni. Papp Lacitól tudjuk, hogy a boksz az a sport, ahol a győztest is nagyon megverik - folytatta Orbán Viktor, jelezve, ez így van a politikában is, ám a következő győzelemre már csak 14 hónapot kell várni. Mint mondta, amerikai választási győzelem hűsítő árnyékából visszatekintve persze mindent megszépít az emlékezet, ám a helyzet meleg volt. Egyébként pedig mi magyarok bőven kivettük a részünket a világ megváltoztatásából. Messze a méretünk, gazdasági erőnk és lélekszámunk fölött. Ennek a lázadásnak mi voltunk az úttörői, előhírnökei és elindítói.