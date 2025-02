A tavalyi borongós ballada után idén a zúzós rock and roll következik, érdemes az öveket becsatolni

Orbán Viktor;évértékelő;

2025-02-22 15:26:00 CET

A kormányfő a fenti kijelentéssel arra figyelmeztetett, hogy folytatódik a küzdelem, de van egy fontos különbség. Most nem a cselezés, nem a manőverezés, nem a túlélés a cél, hanem a győzelem. Eddig lázadtunk, most már győzni is akarunk. Magyarország után fellázadt az Egyesült Államok is. Így azonnal más a leányzó fekvése - magyarázta Orbán Viktor, jelezve, ne higgyük, hogy az Egyesült Államok sikeres lázadása elhozza a győzelmet Magyarország számára. Ők nem tudnak győzni helyettünk, csak javítani tudják az esélyeinket. Donald Trump elnök nem a megváltónk, hanem a harcostársunk. Ráadásul még ő sem végzett a munkájával, éppen hogy nekikezdett. Még súlyos küzdelmek várnak rá, nem csak a világpolitikában, de otthon is 0 fejtegette a miniszterelnök.

Kijelentette, kaptak egy esélyt, hogy kitörjenek az ostromlott várból. – Most kell bátran és nagyban gondolkodni. Ezért azt javaslom önöknek, magunknak, hogy 2025 legyen az áttörés éve (...) bár ellenfeleink súlyos sebet kaptak, és most először látom szemükben a félelmet, és most először kell visszavonulniuk, hiba lenne lebecsülni őket. Áttörni még így is, ilyen körülmények között is csak fegyelmezett és tervszerű hadmozdulattal tudunk.

Orbán Viktor szerint a „birodalomnak” két feje van és egy központi lerakata. – Egy fej Washingtonban, egy Brüsszelben, a Soros-féle lerakat pedig itt, Budapesten. Ezt onnan tudjuk, hogy az amerikaiak kihajigálták a csontvázakat a szekrényből. Leleplezték és nyilvánosságra hozták azt a velejéig korrupt, elnyomó hatalmi gépezetet, ami az Egyesült Államok költségvetéséből milliárdokat szivattyúzott át álcivil szervezeteknek, megvásárolt újságíróknak, bíróknak és ügyészeknek, politikusoknak, alapítványoknak, bürokratáknak, egy hatalmas gépezetnek, amely a liberális véleménydiktatúrát és politikai elnyomást működtette az egész nyugati világban, ideértve Magyarországot is. Ez az igazság - mondta.