Pride volt, Pride van, Pride lesz – Ellenállást hirdet az LMBTQ-közösség, amely szerint létezésük egyidős az emberiséggel

Orbán Viktor;betiltás;szabadság;Budapest Pride;ellenállás;küzdelem;

2025-02-22 19:20:00 CET

Nem hagyjuk, hogy betiltsák Magyarország legnagyobb rendszeres emberi jogi tüntetését – szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjén elhangzottakra a Budapest Pride. A szombati beszédről szóló tudósításunkban mi is azt írtuk, hogy úgy tűnik, Orbán Viktor be akarja tiltani a Budapest Pride-ot. A kormányfő ugyanis üzent a szervezőknek, hogy ne bajlódjanak az ide felvonulás megszervezésével, mert csak kidobott pénz, majd beszélt arról is, hogy beleírják az Alaptörvénybe, az ember vagy férfi vagy nő.

Minderre a szervezők, a Szivárvány Misszió Alapítvány önkéntesei felhívással éltek: „Harmincadjára szervezzük meg a Budapest Pride Felvonulást, amely talán még sosem volt ilyen fontos. Csatlakozz és vonuljunk együtt június 28-án!” Mint írták, "még a jelenlegi Alaptörvény is határozottan védi a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságát. Egy ország szabadságát nem az mutatja, hogy a kormány számára kényelmes véleményeket el lehet-e mondani. Az LMBTQ-közösség évek óta célpont, ezért épp az olyan megmozdulások, mint a Pride, mutatják meg, hogy a hatalom próbálja-e elhallgattatni azokat, akik másként gondolkodnak."

– Az LMBTQ-közösség politikai célokra való felhasználása olcsó színjáték. Nem leszünk senki bűnbakja. Akik Magyarországon Pride-ot szerveznek, vagy bármilyen módon kiállnak önmagukért és egymásért, azok hazaszerető, elhivatott és kitartó állampolgárok, akik mindenáron jobbá akarják tenni a saját hazájukat. Amikor emberek a megélhetésükért küzdenek, amikor a családok számára hó végén az a kérdés, hogy ebédet vegyünk vagy a villanyszámlát fizessük be, a kormány feladata nem a magyar emberek alapvető szabadságjogainak további korlátozása lenne, hanem valódi megoldások keresése – fogalmazták meg határozott véleményüket Orbán Viktorról és rendszeréről.

A meghirdetett idei felvonulásról annyit írtak, hogy szlogenje az lesz: „Itt(hon) vagyunk”. – Ezerféleképpen próbálták elhallgattatni, láthatatlanná tenni, megfélemlíteni, eltiporni az LMBTQ-közösséget – sikertelenül. Létezésünk egyidős az emberiséggel: régebb óta itt vagyunk, és sokkal tovább itt leszünk, mint a kirekesztéssel kampányoló politikusok. Számtalanszor próbálták már betiltani a felvonulásunkat – most sem fog sikerülni. A Pride egy tüntetés: ha kell, húsz, ha kell, több tízezer emberrel, de meg fog valósulni. Nemcsak az LMBTQ-közösségért, hanem minden magyar emberért küzdünk, hogy mindenki szabadon tüntethessen, véleményt nyilváníthasson és kiállhasson magáért – tették hozzá a szervezők.