Idén is kordonok nélkül veszi kezdetét a 29. Budapest Pride-felvonulás

nepszava.hu;

programok;felvonulás;Városliget;Terézváros;Budapest Pride;

2024-06-22 15:03:00

A szervezők nem csak LMBTQ-felvonulókra, de olyanokra is számítanak Magyarország legnagyobb emberi jogi tüntetésén, akik egy szabad, elfogadó és demokratikus országban szeretnének élni.

Cikkünk frissül!

Szombat délután 15 órakor indul a 29. Budapest Pride. A felvonulást a Podmaniczky utca és Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződésétől az Andrássy úton, a Hősök terén át a városligeti Vajdahunyad vára előtti zöldterületig rendezik meg – derül ki a Pride Facebook-eseményénél feltüntetett programból, valamint a budapestpride.hu oldalról.

Mint a szervezők kiemelték, a Budapest Pride által képviselt értékeket, a nyitott, egyenlőségre épülő társadalom álmát – ahol az LMBTQ embereket nem éri hátrányos megkülönböztetés, gyűlöletbeszéd és intézményesített, államilag támogatott támadás – egyre több szervezet, informális csoport, egyesület, és párt is támogatja. A most szombati felvonulásra - mint hangsúlyozták - mindenkit várnak, aki egy szabad, elfogadó és demokratikus országban szeretne élni. Mint kiderült, idén sem kell kordonok között vonulniuk az érdeklődőknek.

– Szlogenünk változatlanul a „Vedd vissza a jövőd!”, a mely rámutat a társadalomban jelenlévő különböző hatású, ám hasonló gyökerekből táplálkozó és egymást erősítő, rendszerszintű problémákra (rasszizmus, lakhatási válság, ökológiai krízis, a demokráciába vetett hit válsága, homofóbia, transzfóbia és szexizmus), valamint az azokra keresendő megoldási lehetőségekre – tették hozzá.

A Városligetben a Vajdahunyad váránál számos programmal várják a felvonulókat. Közölték: „Számos kamionról különféle műfaji kategóriákba sorolható zenék mozgatnak át minket. Elfogadták a felkérésünket, így a Budapest Pride kamionján a világhírű és tapasztalt páros, Dj Spoti és DJ Fy pörgeti a legnépszerűbb számokat. Az Utcáról Lakásba Egyesület (ULE) egy teherbiciklivel érkezik zenével, ahogyan a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Momentum is valamint a Ministry of Freedom csapata és Techno műhely. A beszédek 17 órától kezdődnek, elsőként a tervek szerint Nagy Zsolt színész szól a megjelentekehez. a házigazda Karafiáth Orsolya, író, költő lesz. Fellép Tinez Doll, és Katherine Taylor, drag queenek, és Szekér Gergő és Palócz Gergő is. A városligeti program este nyolckor véget ér, de 22 órátóla Budapest Parkban folytatódik a Pride a már szokásos Rainbow Partyval.