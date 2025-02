Az eddigi legnagyobb orosz dróntámadás érte Ukrajnát a háború harmadik évfordulójának előestéjén

Oroszország az éjszaka folyamán 267 támadó drónt indított Ukrajna ellen, ami az ukrán légierő parancsnoksága szerint „rekordszám”. Közlésük szerint ebből 138 drónt elfogott az ukrán légvédelem, míg 119 eltűnt a radarokról, miután megzavarták őket, és nem okoztak kárt – írja a BBC.

Az ukrán hatóságok szerint a drónokat legalább 13 régióban fogták el, köztük Harkiv, Poltava, Szumi, Kijev, Csernyihiv, Mikolajiv és Odesa területén. A katasztrófavédelmi szolgálatok arról számoltak be, hogy a dróncsapások több régióban is pusztítást és tüzet okoztak.

Egyelőre nem tudni, pontosan hányan vesztették életüket, de a mentőszolgálatok szerint legalább három halálos áldozat van. A dél-ukrajnai Herszonban egy orosz csapásban két ember meghalt, egy férfi és egy ikreket nevelő anya. Az ország középső részén fekvő Krivij Rih városából pedig egy további halálos áldozatot és több sérültet jelentettek.

Az ukrán légierő arról is beszámolt, hogy Oroszország az éjszaka folyamán három ballisztikus rakétát lőtt ki. Közben az orosz védelmi minisztérium vasárnap azt közölte, hogy az éjszaka 20 ukrán drónt semmisítettek meg.

– közölte Volodimir Zelenszkij a pusztító éjszakai támadáshullámot követően.

Az ukrán elnök az X-en közzétett bejegyzésében hozzátette: „Ez az összes partner összefogásával érhető el – szükségünk van egész Európa erejére, Amerika erejére, mindazok erejére, akik tartós békére törekszenek.”

Every day, our people stand against aerial terror. On the eve of the third anniversary of the full-scale war, Russia launched 267 attack drones against Ukraine — the largest attack since Iranian drones began striking Ukrainian cities and villages. In total, nearly 1,150 attack… pic.twitter.com/YvCNuZorvX