Trump részt akar Ukrajna kincseiből, Zelenszkij javaslatot tett a tűzszünet feltételeire

Zárt ajtók mögött tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap Keith Kellogg-gal, Donald Trump Ukrajna-ügyi megbízottjával, és az esemény után egyik fél sem nyilatkozott a sajtónak. A találkozó után azonban Zelenszkij az X közösségi portálon nyilatkozatot tett közzé, amelyben megköszönte az Egyesült Államok segítségét, és közölte, hogy javaslatot tett a tűzszünet feltételeire. „Ukrajna készen áll egy erős, hatékony befektetési és biztonsági megállapodásra az Egyesült Államok elnökével” - írta. „Javaslatot tettünk az eredmények elérésének leggyorsabb és legkonstruktívabb módjára” – idézte bejegyzését a The Telegraph.

Kijevben töltött első napján Kellogg találkozott Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnokkal, Andrij Jermak elnöki hivatalvezetővel, a hírszerző és a biztonsági szervek vezetőivel. Jermak a maga részéről hangsúlyozta, hogy az amerikai elnöki megbízottnak „teljes és objektív információkkal kell rendelkeznie a fronton zajló eseményekről, valamint az ukránok képességéről és szándékáról, hogy a háborút igazságos és tartós békével zárják le”. Tegnap Kellogg tárgyalt Andrij Szibiha külügyminiszterrel is.

Kellogg háromnapos kijevi útjára azután került sor, hogy Trump diktátor kedden diktátornak nevezte Zelenszkijt, és őt tette felelőssé országa Oroszországgal vívott háborújáért, szinte egy az egyben magáévá téve Moszkva háborús narratíváját. Zelenszkij szerdán úgy reagált, hogy Trump egy orosz „dezinformációs buborékban” él. Az ukrán elnököt Európai vezetők sora biztosította támogatásáról – köztük az amerikai látogatásra készülő Keir Starmer brit kormányfő fel is hívta őt –, s bár Washingtonban néhány republikánus törvényhozó is cáfolta Trump állításait, alelnöke, JD Vance arra figyelmeztette Zelenszkijt, rossz vége lehet, „ha a nyilvánosság előtt becsmérli” a Fehér Ház urát.

Még szerdán Donald Trump azt mondta, hogy „fel akarja támasztani” a tárgyalásokat az ukrán természeti erőforrásokhoz való amerikai hozzáférésről - jelentette a CNN nem sokkal az elnök Zelenszkij elleni újabb kirohanása után. „Azt hiszem, fel fogom támasztani azt a megállapodást, (…) vagy a dolgok nem fogják őt túlságosan boldoggá tenni” - mondta Trump, anélkül, hogy részletezte volna újabb fenyegetését.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter múlt heti kijevi látogatása során átadta Zelenszkijnek azt az amerikai szerződéstervezetet, amely az ukrán ásványlelőhelyek és energiaforrások kiaknázásából, sőt - a Telegraph által megszerzett dokumentum szerint - az infrastruktúra, így az olaj- és gázvezetékek, kikötők hasznából való 50 százalékos amerikai részesedésről készült. Az ukrán vezető azonban elutasította a dokumentum aláírását, arra hivatkozva, hogy az nem tartalmaz semmilyen biztonsági garanciát országa számára.

A Reuters forrásai szerint Trump meg akarja kötni az egyezményt Ukrajnával, még mielőtt potenciálisan több amerikai katonai támogatást engedélyezne Kijevnek, vagy folytatná az Ukrajna és Oroszország közötti formális béketárgyalások közvetítését a három éve tartó ukrajnai háború befejezése érdekében. Arra a kérdésre, hogy az amerikai tisztviselők folytatnák-e a megállapodásról szóló tárgyalásokat, Trump névtelenül nyilatkozó tanácsadója azt mondta Zelenszkijről: "Mindenképpen vissza kell térítenünk a fickót a valóságba." A hírügynökség által megszólaltatott szakérző ugyanakkor rámutatott, hogy a Kijevi vezetők maguk is nagyon elszántak egy ilyen megállapodás megkötésére.

Az amerikai elnök kirohanása a nyomásgyakorlásról szól

Donald Trump példátlan kirohanása az ukrán elnök ellen, amelyben egyebek közt diktátornak nevezte Zelenszkijt, nem arról szól, hogy az amerikai elnök eltévelyedett volna, magáévá téve az orosz háború narratíva egészét, sokkal inkább a nyomásgyakorlás volt a célja - nyilatkozta a Népszavának Szent-Iványi István. A külpolitikai szakértő emlékeztett arra, hogy Trumpnak az a tárgyalási taktikája, hogy mindig nagyon nagy nyomást helyez partnereire, mint láttuk, akár durva hazugságokat is bevetve. "Tehát soha nem szabad névértéken kezelni azt, amit mond". Ahogy engedményt csikart ki egyből Mexikótól vagy Panamától, úgy akarja belekényszeríteni Ukrajnát is nem csupán erőforrásainak az USA-val való megosztásába, hanem a háború lezárásának számára kedvezőtlen feltételeibe is.